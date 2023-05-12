Данилов говорит, что власть хотела бы до зимы полностью завершить войну

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что от украинских военных зависит, будет ли проведена одна или несколько наступательных операций.

Источник: Данилов в интервью изданию Report

Детали: На вопрос, можно ли ожидать контратаки в ближайшее время, Данилов ответил: "понятие "ближайшее время" у всех разное".

"Для кого-то это день-два, для кого-то - неделя или месяц. Главное – результат. Мы должны освободить наши территории. Действия начнутся в нужный срок с учетом всех факторов. Не раньше и не позже, а точно в срок", - сказал он.

Тогда журналист добавил, что "часто можно услышать, что боевые действия украинской армии более активны весной и летом, а не зимой..."

Данилов на это отреагировал: "до зимы мы хотим полностью завершить войну...".

Прямая речь: "У нас есть общий план - освободить все наши территории от террористов, которые напали на нас. Единственный вопрос - время. Будет ли проведена одна или несколько операций зависит от многих обстоятельств. Мы не будем ограничиваться временем, будем сражаться сколько будет нужно".