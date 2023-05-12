Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кличко показав залишки ракет і дронів, якими Росія вбиває українців

Валентина РоманенкоП'ятниця, 12 травня 2023, 16:47
Кличко показав залишки ракет і дронів, якими Росія вбиває українців
скриншот

Мер Києва Віталій Кличко показав іноземним і українським журналістам залишки ракет та дронів, якими Росія вбиває мирних українців і руйнує міста та села.

Джерело: Кличко в соцмережах

Деталі: За словами очільника столиці, фрагменти різних типів озброєння зараз знаходяться на дослідженні в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз.

Реклама:

Результати інститут передає в Міжнародний кримінальний суд. А окремі групи іноземних фахівців працюють тут разом з українськими експертами.

Пряма мова: "Росія повинна відповісти за всі злочини, вчинені в Україні. За геноцид українців і звірячу жорстокість. Для Міжнародного суду доказів більш, ніж достатньо. І ніяка брехня російським варварам не допоможе!".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 10 травня журналіст німецького видання Bild опублікував відео і фото уламків російської аеробалістичної ракети "Кинджал", яку збила система Patriot в Україні.

Через тиждень після збиття Україною "Кинджала" російська пропаганда придумала, чому "це неможливо".

Теми: ракетний ударвійнаВіталій Кличко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
ракетний удар
The Guardian показав відео нічної ракетної атаки у Києві та її наслідків
Одещина: вночі над морем збили 8 ракет
Усі, крім одної: під час нічної атаки було знищено 43 повітряні цілі
Останні новини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
Усі новини...
Реклама: