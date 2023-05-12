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Кличко показав залишки ракет і дронів, якими Росія вбиває українців

Валентина РоманенкоП'ятниця, 12 травня 2023, 16:47
Кличко показав залишки ракет і дронів, якими Росія вбиває українців
скриншот

Мер Києва Віталій Кличко показав іноземним і українським журналістам залишки ракет та дронів, якими Росія вбиває мирних українців і руйнує міста та села.

Джерело: Кличко в соцмережах

Деталі: За словами очільника столиці, фрагменти різних типів озброєння зараз знаходяться на дослідженні в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз.

Результати інститут передає в Міжнародний кримінальний суд. А окремі групи іноземних фахівців працюють тут разом з українськими експертами.

Пряма мова: "Росія повинна відповісти за всі злочини, вчинені в Україні. За геноцид українців і звірячу жорстокість. Для Міжнародного суду доказів більш, ніж достатньо. І ніяка брехня російським варварам не допоможе!".

Що передувало: 10 травня журналіст німецького видання Bild опублікував відео і фото уламків російської аеробалістичної ракети "Кинджал", яку збила система Patriot в Україні.

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Теми: ракетний ударвійнаВіталій Кличко
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