Кличко показал остатки ракет и дронов, которыми Россия убивает украинцев

Мэр Киева Виталий Кличко показал иностранным и украинским журналистам остатки ракет и дронов, которыми Россия убивает мирных украинцев и разрушает города и села.

Источник: Кличко в соцсетях

Детали: По словам главы столицы, фрагменты различных типов вооружения сейчас находятся на исследовании в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.

Результаты институт передает в Международный уголовный суд. А отдельные группы иностранных специалистов работают здесь вместе с украинскими экспертами.

Прямая речь: "Россия должна ответить за все преступления, совершенные в Украине. За геноцид украинцев и зверскую жестокость. Для Международного суда доказательств более, чем достаточно. И никакая ложь российским варварам не поможет!".

Что прешедствовало: 10 мая журналист немецкого издания Bild опубликовал видео и фото обломков российской аэробалистической ракеты "Кинжал", которую сбила система Patriot в Украине.

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Через неделю после сбития Украиной "Кинжала" российская пропаганда придумала, почему "это невозможно".