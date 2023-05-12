Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кличко показал остатки ракет и дронов, которыми Россия убивает украинцев

Валентина РоманенкоПятница, 12 мая 2023, 16:47
Кличко показал остатки ракет и дронов, которыми Россия убивает украинцев
скриншот

Мэр Киева Виталий Кличко показал иностранным и украинским журналистам остатки ракет и дронов, которыми Россия убивает мирных украинцев и разрушает города и села.

Источник: Кличко в соцсетях

Детали: По словам главы столицы, фрагменты различных типов вооружения сейчас находятся на исследовании в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.

Реклама:

Результаты институт передает в Международный уголовный суд. А отдельные группы иностранных специалистов работают здесь вместе с украинскими экспертами.

Прямая речь: "Россия должна ответить за все преступления, совершенные в Украине. За геноцид украинцев и зверскую жестокость. Для Международного суда доказательств более, чем достаточно. И никакая ложь российским варварам не поможет!".

ВИДЕО ДНЯ

Что прешедствовало: 10 мая журналист немецкого издания Bild опубликовал видео и фото обломков российской аэробалистической ракеты "Кинжал", которую сбила система Patriot в Украине.

Через неделю после сбития Украиной "Кинжала" российская пропаганда придумала, почему "это невозможно".

Темы: ракетный ударвойнаВиталий Кличко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
ракетный удар
В Полтавской области нашли тело четвертой жертвы от российского удара
Ракетный удар по Полтавщине: уже 3 погибших
СБУ выследила жительницу Херсона, которая наводила "Шахеды" оккупантов на медучреждения города
Последние новости
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
18:00
В Киеве количество погибших от утреннего удара достигло 9 человек
Все новости...
Реклама: