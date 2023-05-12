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Кличко показал остатки ракет и дронов, которыми Россия убивает украинцев

Валентина РоманенкоПятница, 12 мая 2023, 16:47
Кличко показал остатки ракет и дронов, которыми Россия убивает украинцев
скриншот

Мэр Киева Виталий Кличко показал иностранным и украинским журналистам остатки ракет и дронов, которыми Россия убивает мирных украинцев и разрушает города и села.

Источник: Кличко в соцсетях

Детали: По словам главы столицы, фрагменты различных типов вооружения сейчас находятся на исследовании в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.

Результаты институт передает в Международный уголовный суд. А отдельные группы иностранных специалистов работают здесь вместе с украинскими экспертами.

Прямая речь: "Россия должна ответить за все преступления, совершенные в Украине. За геноцид украинцев и зверскую жестокость. Для Международного суда доказательств более, чем достаточно. И никакая ложь российским варварам не поможет!".

Что прешедствовало: 10 мая журналист немецкого издания Bild опубликовал видео и фото обломков российской аэробалистической ракеты "Кинжал", которую сбила система Patriot в Украине.

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Темы: ракетный ударвойнаВиталий Кличко
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