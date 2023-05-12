Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В окупованому Мелітополі підірвали "заступника міністра" ЖКГ - окупанти

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 12 травня 2023, 17:21
В окупованому Мелітополі підірвали заступника міністра ЖКГ - окупанти

В окупованому Мелітополі Запорізької області підірвали призначеного загарбниками "заступника міністра" ЖКГ, з мінно-вибуховими травмами його доправили до лікарні.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "ТАСС", представник окупантів в області Володимир Рогов у Telegram

Дослівно: "За даними СК, 12 травня у сміттєвій урні біля під'їзду багатоквартирного будинку в Мелітополі невідомий заклав саморобний вибуховий пристрій, який було приведено в дію, коли в.о. заступника міністра виходив із під'їзду".

 

Деталі: Повідомляється, що колаборанту заподіяно мінно-вибухові травми. Його доправлено до медзакладу.

Ім’я колаборанта не називається, але за даними російських пропагандистів, окупанти призначили на посаду "заступник міністра" будівництва, архітектури та ЖКГ Запорізької області Олега Рябчука.

 

Що було раніше:

  • Вранці 12 травня у центрі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області прогримів сильний вибух. Окупанти запевняли, що ніхто не постраждав − мовляв, тільки пошкоджено автомобілі, що стояли поруч, і вибуховою хвилею вибило скло в найближчому будинку.
  • 11 травня колаборант і ставленик РФ у Запорізькій області Євген Балицький заявляв про скоєний в окупованому Мелітополі замах на "главу суду Запорізької області", внаслідок якого нібито постраждали два охоронці "судді".  Але законно обраний міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що "окупанти вкотре розігрують сценарій "небезпеки" на ТОТ.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: МелітопольЗапорізька областьвійнаокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУкраїну відвідав спецпосланець Китаю, який був послом в РФ

Ердоган: "зернова угода" продовжена на два місяці

фотоСуд оголосить вирок у справі Гандзюк після 20 червня

ВАКС визнав затримання Князєва законним

Українці відвоювали ще пів кілометра на бахмутському напрямку – Череватий

Прокуратура просить у ВРП дозволу арештувати Князєва. Захист вважає затримання незаконним

Усі новини...
Мелітополь
У центрі окупованого Мелітополя прогримів сильний вибух
Маріонетка Кремля заявив про "замах" на голову суду в Мелітополі, мер назвав це постановкою
Окупанти намагаються виїхати з Запорізької області під виглядом цивільних – Федоров
Останні новини
19:11
Кількість жертв на Херсонщині зросла до 3, серед них 5-річна дитина
18:50
фото У Святошинському лісництві знайшли залишки "Градів": ходити до лісу небезпечно
18:41
фотоУкраїну відвідав спецпосланець Китаю, який був послом в РФ
18:35
Куля влучила біля серця: військовий з Донеччини повернувся на фронт після тяжкого поранення
18:22
фото З Росії повернули дитину, чиї батьки захищали Маріуполь і потрапили у полон
18:19
Саміт Ради Європи підтримав "формулу миру" Зеленського
18:11
Укроборонпром та німецька Rheinmetall запустять спільне підприємство в липні
18:05
Силовики встановили командира артполку РФ, який віддав наказ обстріляти мирний Херсон
18:00
Окупанти визнали, що курортного сезону в Криму не буде – Ташева
17:45
Зернова угода продовжить свою дію до 18 липня – Кубраков
Усі новини...
Реклама: