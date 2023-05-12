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В окупованому Мелітополі підірвали "заступника міністра" ЖКГ - окупанти

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 12 травня 2023, 17:21
В окупованому Мелітополі підірвали заступника міністра ЖКГ - окупанти

В окупованому Мелітополі Запорізької області підірвали призначеного загарбниками "заступника міністра" ЖКГ, з мінно-вибуховими травмами його доправили до лікарні.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "ТАСС", представник окупантів в області Володимир Рогов у Telegram

Дослівно: "За даними СК, 12 травня у сміттєвій урні біля під'їзду багатоквартирного будинку в Мелітополі невідомий заклав саморобний вибуховий пристрій, який було приведено в дію, коли в.о. заступника міністра виходив із під'їзду".

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Деталі: Повідомляється, що колаборанту заподіяно мінно-вибухові травми. Його доправлено до медзакладу.

Ім’я колаборанта не називається, але за даними російських пропагандистів, окупанти призначили на посаду "заступник міністра" будівництва, архітектури та ЖКГ Запорізької області Олега Рябчука.

 

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • Вранці 12 травня у центрі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області прогримів сильний вибух. Окупанти запевняли, що ніхто не постраждав − мовляв, тільки пошкоджено автомобілі, що стояли поруч, і вибуховою хвилею вибило скло в найближчому будинку.
  • 11 травня колаборант і ставленик РФ у Запорізькій області Євген Балицький заявляв про скоєний в окупованому Мелітополі замах на "главу суду Запорізької області", внаслідок якого нібито постраждали два охоронці "судді".  Але законно обраний міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що "окупанти вкотре розігрують сценарій "небезпеки" на ТОТ.

Теми: МелітопольЗапорізька областьвійнаокупація
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