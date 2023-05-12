В оккупированном Мелитополе взорвали "заместителя министра" ЖКХ - оккупанты

В оккупированном Мелитополе Запорожской области подорвали назначенного захватчиками "заместителя министра" ЖКХ, с минно-взрывными травмами его доставили в больницу.

Источник: российское пропагандистское информагентство "ТАСС", представитель оккупантов в области Владимир Рогов в Telegram

Дословно: "По данным СК, 12 мая в мусорной урне у подъезда многоквартирного дома в Мелитополе неизвестный заложил самодельное взрывное устройство, которое было приведено в действие, когда и.о. заместителя министра выходил из подъезда".

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Детали: Сообщается, что коллаборационисту причинены минно-взрывные травмы. Он доставлен в медучреждение.

Имя коллаборанта не называется, но по данным российских пропагандистов, оккупанты назначили на должность "замминистра" строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области Олега Рябчука.

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