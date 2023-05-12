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В оккупированном Мелитополе взорвали "заместителя министра" ЖКХ - оккупанты

Станислав ПогориловПятница, 12 мая 2023, 17:21
В оккупированном Мелитополе взорвали заместителя министра ЖКХ - оккупанты

В оккупированном Мелитополе Запорожской области подорвали назначенного захватчиками "заместителя министра" ЖКХ, с минно-взрывными травмами его доставили в больницу.

Источник: российское пропагандистское информагентство "ТАСС", представитель оккупантов в области Владимир Рогов в Telegram

Дословно: "По данным СК, 12 мая в мусорной урне у подъезда многоквартирного дома в Мелитополе неизвестный заложил самодельное взрывное устройство, которое было приведено в действие, когда и.о. заместителя министра выходил из подъезда".

 

Детали: Сообщается, что коллаборационисту причинены минно-взрывные травмы. Он доставлен в медучреждение.

Имя коллаборанта не называется, но по данным российских пропагандистов, оккупанты назначили на должность "замминистра" строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области Олега Рябчука.

 

Что предшествовало:

  • Утром 12 мая в центре временно оккупированного Мелитополя Запорожской области прогремел сильный взрыв. Оккупанты уверяли, что никто не пострадал - мол, только повреждены стоявшие рядом автомобили и взрывной волной выбило стекло в ближайшем доме.
  • 11 мая коллаборант и ставленник РФ в Запорожской области Евгений Балицкий заявлял о совершенном в оккупированном Мелитополе покушении на "главу суда Запорожской области", в результате которого якобы пострадали два охранника "судьи". Но законно избранный городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что "оккупанты в очередной раз разыгрывают сценарий "опасности" на ВОТ.

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Темы: МелитопольЗапорожская областьвойнаоккупация
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