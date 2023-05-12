Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В оккупированном Мелитополе взорвали "заместителя министра" ЖКХ - оккупанты

Станислав ПогориловПятница, 12 мая 2023, 17:21
В оккупированном Мелитополе взорвали заместителя министра ЖКХ - оккупанты

В оккупированном Мелитополе Запорожской области подорвали назначенного захватчиками "заместителя министра" ЖКХ, с минно-взрывными травмами его доставили в больницу.

Источник: российское пропагандистское информагентство "ТАСС", представитель оккупантов в области Владимир Рогов в Telegram

Дословно: "По данным СК, 12 мая в мусорной урне у подъезда многоквартирного дома в Мелитополе неизвестный заложил самодельное взрывное устройство, которое было приведено в действие, когда и.о. заместителя министра выходил из подъезда".

Реклама:
 

Детали: Сообщается, что коллаборационисту причинены минно-взрывные травмы. Он доставлен в медучреждение.

Имя коллаборанта не называется, но по данным российских пропагандистов, оккупанты назначили на должность "замминистра" строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области Олега Рябчука.

 

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 12 мая в центре временно оккупированного Мелитополя Запорожской области прогремел сильный взрыв. Оккупанты уверяли, что никто не пострадал - мол, только повреждены стоявшие рядом автомобили и взрывной волной выбило стекло в ближайшем доме.
  • 11 мая коллаборант и ставленник РФ в Запорожской области Евгений Балицкий заявлял о совершенном в оккупированном Мелитополе покушении на "главу суда Запорожской области", в результате которого якобы пострадали два охранника "судьи". Но законно избранный городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что "оккупанты в очередной раз разыгрывают сценарий "опасности" на ВОТ.

Темы: МелитопольЗапорожская областьвойнаоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Мелитополь
Возле Мелитополя второй день подряд раздаются взрывы - мэр
Оккупанты усиливают контроль на блокпостах в Мелитополе – мэр
WP: Разведка США считает, что ВСУ не достигнут ключевой цели наступления этим летом
Последние новости
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
18:00
В Киеве количество погибших от утреннего удара достигло 9 человек
Все новости...
Реклама: