Міноборони РФ пояснило відступ на північ від Бахмута, Пригожин чекає оточення 

Міністерство оборони Росії визнало відступ із позицій на північ від Бахмута, який дає змогу українським військам контролювати дорогу на Часів Яр.

Джерело: представник Міноборони РФ Ігор Конашенков на брифінгу 12 травня, коментар засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина

Деталі: Конашенков, рапортуючи про успіхи російської армії на фронті, заперечив інформацію про прорив ЗСУ поблизу Бахмута, але визнав, що підрозділи зайняли нові рубежі.

Пряма мова Конашенкова: "На Соледарському тактичному напрямку противник учора провів наступальні дії на всій лінії бойового зіткнення сторін протяжністю понад 95 кілометрів.

Підрозділами Збройних сил України було здійснено 26 атак, до яких було залучено понад тисячу військовослужбовців, до 40 танків, а також іншу військову та спеціальну техніку. Усі атаки підрозділів ЗСУ відбито, проривів оборони російських військ не допущено.

На Малоіринівському напрямку з метою підвищення стійкості оборони підрозділами південного угруповання російських військ зайнято рубіж з урахуванням вигідних умов Берховського водосховища".

Пряма мова Пригожина: "Уся операція із заходу в Бахмут тривала з 8 жовтня (2022 року), 7 місяців. За цей час ми взяли, зокрема, Берхівське водосховище, населений пункт Берхівка і просувалися дорогою Бахмут – Славінськ у напрямку Славінська (Слов'янська – ред.). Тепер відбувається зворотний процес.

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Після того, як ми передали фланги, відбувся не тактичний відступ. Товариш Конашенков, м'яко кажучи, злукавив. Відбулася просто втеча Міністерства оборони (РФ) із флангів... Противник підійде до Бахмута і буде перебувати від Бахмута на відстані 500 метрів, зайнявши всі тактичні висоти".

Деталі: За словами Пригожина, тільки за 12 травня військовослужбовці РФ залишили територію в 5 кв км – і тепер українці зайняли тактичні висоти, з яких Бахмут видно "як на долоні", а також зможуть користуватися дорогою Часів Яр – Бахмут, бо вона "повністю звільнена".

Взяття під контроль Берхівки українськими військовими означатиме для росіян "поступове оточення Бахмута", заявив Пригожин.

За словами засновника ПВК "Вагнер", його найманці продовжують штурмувати Бахмут, але не можуть прикривати фланги російської регулярної армії.

Пригожин заявив, що в Бахмуті їм залишилося захопити 20 висотних будівель, але взяття міста під повний контроль нічого РФ не дасть, оскільки "фланги сипляться, фронт провалюється".

Пригожин звинувачує в можливій втраті Бахмута Міноборони РФ і Генштаб, звинувачує їх у втечі, а "Вагнер" виправдовує нестачею боєприпасів.

На мапі Deep State видно, що Сили оборони України за останню добу посунули ворога в кількох місцях на захід від Бахмута, зокрема північніше, в районі Берхівського водосховища.

Якою була ситуація в районі Бахмута 11 травня… deepstatemap.live

…якою стала ситуація в районі Бахмута і Берхівки 12 травня deepstatemap.live

Цьому передувало: Речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий 12 травня заявив про ознаки виснаження ворога на Бахмутському напрямку.

Представник української військової розвідки Андрій Юсов заявляв, що конфлікти між власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним і російським військовим керівництвом, Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим, викликані страхом неминучої поразки та пошуком крайнього.