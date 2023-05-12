Минобороны РФ объяснило отступление севернее Бахмута, Пригожин ждет окружения 

Министерство обороны России признало отступление с позиций севернее Бахмута, которое позволяет украинским войскам контролировать дорогу на Часов Яр.

Источник: представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге 12 мая, комментарий основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина

Детали: Конашенков, рапортируя об успехах российской армии на фронте, отрицал информацию о прорыве ВСУ вблизи Бахмута, но признал, что подразделения заняли новые рубежи.

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Прямая речь Конашенкова: "На Соледарском тактическом направлении противник вчера провел наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения сторон протяженностью более 95 километров.

Подразделениями Вооруженных сил Украины было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих, до 40 танков, а также другая военная и специальная техника. Все атаки подразделений ВСУ отражены, прорывов обороны российских войск не допущено.

На Малоириновском направлении с целью повышения устойчивости обороны подразделениями южной группировки российских войск занят рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища".

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Прямая речь Пригожина: "Вся операция по заходу в Бахмут длилась с 8 октября (2022 года), 7 месяцев. За это время мы взяли, в том числе, Берховское водохранилище, населенный пункт Берховка и продвигались по дороге Бахмут – Славинск в направлении Славинска (Славянска – ред.). Теперь происходит обратный процесс.

После того, как мы передали фланги, произошло не тактическое отступление. Товарищ Конашенков, мягко говоря, слукавил. Произошло просто бегство Министерства обороны (РФ) с флангов… Противник подойдет к Бахмуту и будет находится от Бахмута на расстоянии 500 метров, заняв все тактические высоты".

Детали: По словам Пригожина, только за 12 мая военнослужащие РФ оставили территорию в 5 кв км – и теперь украинцы заняли тактические высоты, с которых Бахмут виден "как на ладони", а также смогут пользоваться дорогой Часов Яр – Бахмут, так как она "полностью освобождена".

Взятие под контроль Берховки украинскими военными будет означать для россиян "постепенное окружение Бахмута", заявил Пригожин.

По словам создателя ЧВК "Вагнер", его наемники продолжают штурмовать Бахмут, но не могут прикрывать фланги российской регулярной армии.

Пригожин заявил, что в Бахмуте им осталось захватить 20 высотных зданий, но взятие города под полной контроль ничего РФ не даст, так как "фланги сыпятся, фронт проваливается".

Пригожин винит в возможной потере Бахмута Минобороны РФ и Генштаб, обвиняет их в бегстве, а "Вагнер" оправдывает недостатком боеприпасов.

На карте Deep State видно, что Силы обороны Украины за последние сутки подвинули врага в нескольких местах к западу от Бахмута, в частности севернее, в районе Берховского водохранилища.

Какой была ситуация в районе Бахмута 11 мая... deepstatemap.live

...какой стала ситуация в районе Бахмута и Берховки 12 мая deepstatemap.live

Этому предшествовало: Спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый 12 мая заявил о признаках истощения врага на Бахмутском направлении.

Представитель украинской военной разведки Андрей Юсов заявлял, что конфликты между владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и российским военным руководством, Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым, вызваны страхом неизбежного поражения и поиском крайнего.