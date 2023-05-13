Залужний про потоплення "Москви": росіяни самі затягнули це ржаве корито в зону ураження

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що крейсер "Москва" не мав бути в Чорному морі, але росіяни "затягнули це ржаве корито в зону ураження" і українці цим скористалися. Залужний вважає, що Україна добереться і до російського "Ессена", і до "Самури" та інших залишків російського флоту.

Джерело: Залужний в інтерв’ю Дмитру Комарову "Рік. За кадром"

Пряма мова: "Нас цікавило як військових зниження, а у перспективі й повністю позбавлення Чорноморського флоту Російської Федерації будь-якої активності у Чорному морі. Для цього у нас були деякі можливості й для цього у нас був, скажемо так, досить невеличкий шанс ці можливості використати.

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Потоплення самого крейсеру "Москва", звісно, має для нас у тому числі й стратегічне значення, адже все ж таки це був носій крилатих ракет. Але, відповідаючи на питання, чи повністю ми виконали свої плани, то хочу сказати, що поки що ні, таку роботу ми продовжуємо. Ми обов’язково доберемося і до... "Ессена", і до "Самуми" і до решти, питання часу...

Крейсер "Москва" – це, як величезні колони, які рухалися в бік Київської області: небоязнь супротиву, неможливість уявлення того, що друга армія світу може бути кимось уражена або знищена, затягнула ці колони під Київ, які ми спалили, і так само затягнула це ржаве корито в безпосередню зону ураження, і ми мали скористатися цим шансом.

Українці вони такі, що цього шансу не упустили. Паралельно з цим там ще дехто і дещо нормально получили, залишимо це поки що історії".

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Деталі: Він також згадав про звільнення острова Зміїний.

За його словами, острів наразі не має стратегічного значення як вузол оборони.

Залужний вважає, що росіяни зробили "величезну помилку", коли затягнули на Зміїний людей, гармати і ракети.

Водночас на острові були російські засоби ППО, що ускладнювало роботу української авіації. Ці ППО перекривали собою значну частину території України.

Пряма мова: "Зробити так, щоб там нікого не було - це дуже добре. Вибити звідти росіян було вкрай важливим завданням".

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