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Залужный о потоплении "Москвы": россияне сами затянули это ржавое корыто в зону поражения

Алена МазуренкоСуббота, 13 мая 2023, 01:02
Залужный о потоплении Москвы: россияне сами затянули это ржавое корыто в зону поражения
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что крейсер "Москва" не должен был быть в Черном море, но россияне "затянули это ржавое корыто в зону поражения" и украинцы этим воспользовались. Залужный считает, что Украина доберется и до российского "Эссена", и до "Самуры" и других остатков российского флота.

Источник: Залужный в интервью Дмитрию Комарову "Год. За кадром"

Прямая речь: "Нас интересовало как военных снижение, а в перспективе и полное лишение Черноморского флота Российской Федерации любой активности в Черном море. Для этого у нас были некоторые возможности и для этого у нас был, скажем так, достаточно небольшой шанс эти возможности использовать.

Потопление самого крейсера "Москва", конечно, имеет для нас в том числе и стратегическое значение, ведь все же это был носитель крылатых ракет. Но, отвечая на вопрос, полностью ли мы выполнили свои планы, то хочу сказать, что пока нет, такую работу мы продолжаем. Мы обязательно доберемся и до... "Эссена", и до "Самумы" и до остальных, вопрос времени...

Крейсер "Москва" - это, как огромные колонны, которые двигались в сторону Киевской области: небоязнь сопротивления, невозможность представления того, что вторая армия мира может быть кем-то поражена или уничтожена, затянула эти колонны под Киев, которые мы сожгли, и так же затянула это ржавое корыто в непосредственную зону поражения, и мы должны были воспользоваться этим шансом.

Украинцы они такие, что этот шанс не упустили. Параллельно с этим там еще кое-кто и кое-что нормально получили, оставим это пока истории".

Детали: Он также упомянул об освобождении острова Змеиный.

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По его словам, остров пока не имеет стратегического значения как узел обороны.

Залужный считает, что россияне сделали "огромную ошибку", когда затянули на Змеиный людей, пушки и ракеты.

В то же время на острове были российские средства ПВО, что затрудняло работу украинской авиации. Эти ПВО перекрывали собой значительную часть территории Украины.

Прямая речь: "Сделать так, чтобы там никого не было - это очень хорошо. Выбить оттуда россиян было крайне важной задачей".

Узнать больше: Утопить "Москву": неизвестные детали. Как украинский "Нептун" уничтожил флагман российского флота

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Темы: флотРосcияЧерное мореЗалужный
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