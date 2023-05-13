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Британська розвідка розповіла про просування ЗСУ в Бахмуті й відхід російських військ

"Європейська правда"Субота, 13 травня 2023, 09:42

Українські сили повернули собі щонайменше кілометр території у південній частині Бахмута, а російські війська відступили.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії 13 травня.

"Протягом останніх чотирьох днів підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади (72 ОМСБр) Росії, ймовірно, безладно відійшли зі своїх позицій на південному фланзі Бахмутської операції", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця територія має певне тактичне значення, оскільки це був російський плацдарм на західному боці каналу Донецьк-Донбас, який позначає лінію фронту в деяких частинах сектора.

72 ОМСБр входить до складу 3-го армійського корпусу Росії – формування, створеного восени 2023 року, яке переслідують звинувачення у низькому моральному дусі та обмеженій боєздатності.

"Його розгортання в такому складному і оперативно важливому секторі підкреслює гостру нестачу надійних бойових підрозділів у Росії", – зазначається в огляді.

Напередодні речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий 12 травня заявив про ознаки виснаження ворога на Бахмутському напрямку.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що Росія розглядає крилаті ракети на кшталт "Калібр" як ключовий потенціал для зриву очікуваного контрнаступу Збройних сил України, проте їхні запаси, ймовірно, обмежені.

Теми: Бахмутвійна
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