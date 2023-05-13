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Британская разведка рассказала о продвижении ВСУ в Бахмуте и отходе российских войск

"Европейская правда"Суббота, 13 мая 2023, 09:42

Украинские силы вернули себе по меньшей мере километр территории в южной части Бахмута, а российские войска отступили.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании 13 мая.

"В течение последних четырех дней подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады (72 ОМСБр) России, вероятно, беспорядочно отошли со своих позиций на южном фланге Бахмутской операции", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эта территория имеет определенное тактическое значение, поскольку это был российский плацдарм на западной стороне канала Донецк-Донбасс, который обозначает линию фронта в некоторых частях сектора.

72 ОМСБр входит в состав 3-го армейского корпуса России – формирования, созданного осенью 2023 года, которое преследуют обвинения в низком моральном духе и ограниченной боеспособности.

"Его развертывание в таком сложном и оперативно важном секторе подчеркивает острую нехватку надежных боевых подразделений в России", – отмечается в обзоре.

Накануне спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый 12 мая заявил о признаках истощения врага на Бахмутском направлении.

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Напомним, ранее британская разведка сообщала, что Россия рассматривает крылатые ракеты типа "Калибр" как ключевой потенциал для срыва ожидаемого контрнаступления Вооруженных сил Украины, однако их запасы, вероятно, ограничены.

Темы: Бахмутвойна
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