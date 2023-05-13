Нічна атака на Хмельниччину: кількість постраждалих зросла до 21

Внаслідок атаки ворожого безпілотника на Хмельниччині в ніч на суботу постраждала 21 особа, з них двох госпіталізовано.

Джерело: Хмельницька ОВА

Дослівно: "Сьогодні ворог вчергове атакував Хмельниччину ударним дроном, влучивши в один із об‘єктів критичної інфраструктури області, який розташований поза межами населених пунктів. Однак станом на зараз маємо 21-у постраждалу особу. Двоє з них госпіталізовано, іншим надано медичну допомогу та переведено на амбулаторне лікування".

Деталі: У населених пунктах, які розташовані поблизу від епіцентру удару, потужними вибуховими хвилями завдано пошкоджень цивільним об‘єктам: вибиті вікна, двері, пошкоджені дахи. Зокрема, пошкоджено навчальні, медичні та культурні заклади, адміністративні будівлі, промислові об’єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки.

Що передувало: Вночі на 13 травня повідомлялося, що у Хмельницькій області внаслідок ворожої атаки зафіксовано приліт по критичній інфраструктурі.

Пізніше міський голова Олександр Симчишин повідомив, що внаслідок російської нічної атаки "Шахедами" по Хмельниччині щонайменше одинадцять людей дістали поранень.