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Ночная атака на Хмельницкую область: количество пострадавших возросло до 21

Катерина ТищенкоСуббота, 13 мая 2023, 16:22
Ночная атака на Хмельницкую область: количество пострадавших возросло до 21
иллюстративное фото ОК "Юг": обломок "Шахеда"

В результате атаки вражеского беспилотника в Хмельницкой области в ночь на субботу пострадал 21 человек, из них двое госпитализированы. 

Источник: Хмельницкая ОГА

Дословно: "Сегодня враг в очередной раз атаковал Хмельницкую область ударным дроном, попав в один из объектов критической инфраструктуры области, который расположен за пределами населенных пунктов. Однако по состоянию на сейчас имеем 21-го пострадавшего человека. Двое из них госпитализированы, другим оказана медицинская помощь и переведены на амбулаторное лечение".

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Детали: В населенных пунктах, расположенных вблизи от эпицентра удара, мощными взрывными волнами нанесены повреждения гражданским объектам: выбиты окна, двери, повреждены крыши. В частности, повреждены учебные, медицинские и культурные учреждения, административные здания, промышленные объекты, многоэтажные и индивидуальные жилые дома.

Что предшествовало: В ночь на 13 мая сообщалось, что в Хмельницкой области в результате вражеского обстрела  зафиксирован прилет по критической инфраструктуре.

Позже городской голова Александр Симчишин сообщил, что в результате российской ночной атаки "Шахедами" по Хмельницкой области по меньшей мере одиннадцать человек получили ранения.

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Темы: Хмельнитчинавойна
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