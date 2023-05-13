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Лукашенко в суботу приїжджав до лікарні – ЗМІ

Катерина ТищенкоСубота, 13 травня 2023, 21:53
Лукашенко в суботу приїжджав до лікарні – ЗМІ
"Республіканський клінічний медичний центр", фото управління справами президента Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після тривалої відсутності на публіці в суботу відвідав президентську клініку в Дроздах.

Джерело: проєкт білоруського журналіста й аналітика Антона Мотолька "Мотолько помоги" в Telegram, Єврорадіо

Деталі: За даними "Мотолько помоги", близько 19:00 Лукашенко приїхав у "Республіканський клінічний медичний центр" управління справами президента Білорусі, який розташований на березі водосховища Дрозди.

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Цю ж інформацію підтверджує і видання "Єврорадіо" з посиланням на своїх читачів. Відомо, що в момент його приїзду під'їзди до лікарні було перекрито, а вздовж доріг стояли силовики.

За даними Мотолька, через дві години, приблизно о 21:00 кортеж Лукашенка вже залишив "Республіканський клінічний медичний центр" і приблизно о 21:20 заїжджав в Острошицьке містечко.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 9 травня Лукашенко був на параді у Москві, проте по його закінченні негайно повернувся в Мінськ, не чекаючи завершення всіх урочистостей.
  • Вже у Мінську Лукашенко не виступив із традиційною промовою до Дня перемоги.
  • Як писали ЗМІ, з початку травня Лукашенко став значно менше з’являтися на публіці.

Теми: ЛукашенкоБілорусь
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