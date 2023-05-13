Лукашенко в суботу приїжджав до лікарні – ЗМІ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після тривалої відсутності на публіці в суботу відвідав президентську клініку в Дроздах.

Джерело: проєкт білоруського журналіста й аналітика Антона Мотолька "Мотолько помоги" в Telegram, Єврорадіо

Деталі: За даними "Мотолько помоги", близько 19:00 Лукашенко приїхав у "Республіканський клінічний медичний центр" управління справами президента Білорусі, який розташований на березі водосховища Дрозди.

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Цю ж інформацію підтверджує і видання "Єврорадіо" з посиланням на своїх читачів. Відомо, що в момент його приїзду під'їзди до лікарні було перекрито, а вздовж доріг стояли силовики.

За даними Мотолька, через дві години, приблизно о 21:00 кортеж Лукашенка вже залишив "Республіканський клінічний медичний центр" і приблизно о 21:20 заїжджав в Острошицьке містечко.

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