Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко в субботу приезжал в больницу – СМИ

Катерина ТищенкоСуббота, 13 мая 2023, 21:53
Лукашенко в субботу приезжал в больницу – СМИ
"Республиканский клинический медицинский центр", фото управления делами президента Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после длительного отсутствия на публике в субботу посетил президентскую клинику в Дроздах.

Источник: проект белорусского журналиста и аналитика Антона Мотолько "Мотолько помоги" в Telegram, Еврорадио

Детали: По данным "Мотолько помоги", около 19:00 Лукашенко приехал в "Республиканский клинический медицинский центр" управления делами президента Беларуси, который находится на берегу водохранилища Дрозды.

Эту же информацию подтверждает и издание "Еврорадио" со ссылкой на своих читателей. Известно, что в момент его приезда подъезды к больнице были перекрыты, а вдоль дорог стояли силовики.

По данным Мотолько, спустя два часа, около 21:00 кортеж Лукашенко уже покинул "Республиканский клинический медицинский центр" и около 21:20 заезжал в Острошицкий городок.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЛукашенкоБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоКоличество жертв удара россиян по Херсонщине возросло до 3, среди них 5-летний ребенок

фотоУкраину посетил спецпосланник Китая, который был послом в РФ

Эрдоган: "зерновая сделка" продлена на два месяца

фотоСуд огласит приговор по делу Гандзюк после 20 июня

ВАКС признал задержание Князева законным

Прокуратура просит у ВСП разрешения арестовать Князева. Защита считает задержание незаконным

Все новости...
Лукашенко
С начала мая Лукашенко почти не появляется на публике – СМИ
У Лукашенко заявили, что ГУР готовило теракты в Беларуси, разведчики опровергли
У Путина объяснили "бегство" Лукашенко после парада
Последние новости
19:18
В ЕС думают провести саммит по украинской "формуле мира" – СМИ
19:18
Пассажиры из Белой Церкви будут добираться в Киев на 15 минут быстрее – УЗ
19:16
У Зеленского во время визита в Германию сложилась "химия" с Шольцом - посол
19:15
Мировое загрязнение пластиком можно сократить на 80% к 2040 году – ООН
19:15
Дело Коболева: ВАКС снова рассмотрит ходатайство о продлении расследования
19:11
фотоКоличество жертв удара россиян по Херсонщине возросло до 3, среди них 5-летний ребенок
19:00
Украинцы в этом году подали почти 170 тысяч налоговых деклараций
18:50
фото В Святошинском лесничестве нашли остатки "Градов": ходить в лес опасно
18:41
фотоУкраину посетил спецпосланник Китая, который был послом в РФ
18:35
Пуля попала возле сердца: военный из Донецкой области вернулся на фронт после тяжелого ранения
Все новости...
Реклама: