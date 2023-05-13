Лукашенко в субботу приезжал в больницу – СМИ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после длительного отсутствия на публике в субботу посетил президентскую клинику в Дроздах.

Источник: проект белорусского журналиста и аналитика Антона Мотолько "Мотолько помоги" в Telegram, Еврорадио

Детали: По данным "Мотолько помоги", около 19:00 Лукашенко приехал в "Республиканский клинический медицинский центр" управления делами президента Беларуси, который находится на берегу водохранилища Дрозды.

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Эту же информацию подтверждает и издание "Еврорадио" со ссылкой на своих читателей. Известно, что в момент его приезда подъезды к больнице были перекрыты, а вдоль дорог стояли силовики.

По данным Мотолько, спустя два часа, около 21:00 кортеж Лукашенко уже покинул "Республиканский клинический медицинский центр" и около 21:20 заезжал в Острошицкий городок.

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