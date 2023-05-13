Лукашенко в субботу приезжал в больницу – СМИ
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после длительного отсутствия на публике в субботу посетил президентскую клинику в Дроздах.
Источник: проект белорусского журналиста и аналитика Антона Мотолько "Мотолько помоги" в Telegram, Еврорадио
Детали: По данным "Мотолько помоги", около 19:00 Лукашенко приехал в "Республиканский клинический медицинский центр" управления делами президента Беларуси, который находится на берегу водохранилища Дрозды.
Эту же информацию подтверждает и издание "Еврорадио" со ссылкой на своих читателей. Известно, что в момент его приезда подъезды к больнице были перекрыты, а вдоль дорог стояли силовики.
По данным Мотолько, спустя два часа, около 21:00 кортеж Лукашенко уже покинул "Республиканский клинический медицинский центр" и около 21:20 заезжал в Острошицкий городок.
Предыстория:
- 9 мая Лукашенко был на параде в Москве, однако по его окончании немедленно вернулся в Минск, не дожидаясь завершения всех торжеств.
- Уже в Минске Лукашенко не выступил с традиционной речью ко Дню победы.
- Как писали СМИ, с начала мая Лукашенко стал значительно меньше появляться на публике.