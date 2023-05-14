Тернопільщину за ніч атакували двічі, є прильоти крилатих ракет – ОВА

Голова Тернопільської ОВА Володимир Труш повідомив про другу атаку росіян на регіон протягом ночі на 14 травня.

Джерело: Труш у Telegram

Пряма мова Труша: "Під час другої повітряної тривоги ворог знову атакував цивільні об'єкти Тернопільщини.

О 05.00 год зафіксовано приліт крилатих ракет.

Спеціалісти прибули на місце події та зафіксували руйнацію двох та пошкодження дванадцяти дачних будинків".

Деталі: За словами Труша, уламками ракет пошкоджено цивільні торгові та господарські обʼєкти та 9 вантажних автомобілів.

Постраждалих немає.

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Що передувало: У Тернополі під час повітряної тривоги в суботу ввечері пролунали вибухи, сталося займання нежитлової будівлі.

Внаслідок ворожої атаки двоє осіб отримали травми.