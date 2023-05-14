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Тернопольщину за ночь атаковали дважды, есть прилеты крылатых ракет - ОВА

Роман ПетренкоВоскресенье, 14 мая 2023, 08:48
Тернопольщину за ночь атаковали дважды, есть прилеты крылатых ракет - ОВА
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ИЗ FACEBOOK КОМАНДОВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ СИЛ ЗСУ

Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш сообщил о второй атаке россиян на регион в течение ночи на 14 мая.

Источник: Труш в Telegram

Прямая речь Труша: "Во время второй воздушной тревоги враг снова атаковал гражданские объекты Тернопольщины.

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В 05.00 зафиксирован прилет крылатых ракет.

Специалисты прибыли на место происшествия и зафиксировали разрушение двух и повреждение двенадцати дачных домов".

Детали: По словам Труша, обломками ракет повреждены гражданские торговые и хозяйственные объекты и 9 грузовых автомобилей.

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Пострадавших нет.

Что предшествовало: В Тернополе во время воздушной тревоги в субботу вечером раздались взрывы, произошло возгорание нежилого здания.

В результате вражеской атаки два человека получили травмы.

Темы: Тернопольская областьвойнаобстрел
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