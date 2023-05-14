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В Брянской области в субботу сбили три вертолета и два самолета - Игнат

Роман ПетренкоВоскресенье, 14 мая 2023, 12:36
В Брянской области в субботу сбили три вертолета и два самолета - Игнат
ЮРИЙ ИГНАТ. СКРИНШОТ

Спикер воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что 13 мая в Брянской области были сбиты силами ПВО три вертолета, а не два, как сообщалось ранее.

Источник: Игнат в эфире телемарафона

Детали: По его словам, общее количество потерянной россиянами воздушной техники составляет пять единиц.

По словам Игната, российские самолеты и вертолеты "нарвались на неприятности".

Он уточнил, что эта воздушная техника вылетала на боевое задание на фронт.

Предыстория: В субботу 13 мая в одно время начали появляться разные данные о падении то одного вертолета, то двух, то самолета. 

Сначала российские пропагандисты рассказывали, что вертолет упал из-за возгорания двигателя, умалчивая о его сбивании и взрыве перед пожаром. 

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Затем они признали сбитие двух вертолетов и одного самолета, традиционно обвинив в этом "украинских диверсантов".

Темы: Воздушные силы ВСУвойнаПВОРосcия
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