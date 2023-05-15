Россияне стягивают к окрестностям Бахмута десантно-штурмовые отряды, ведутся тяжелые бои – Маляр

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что продвижение ВСУ на Бахмутском направлении - это первый успех наступательных действий в ходе обороны Бахмута. Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что в городе продолжаются тяжелые бои - оккупанты подтягивают к окраинам десантно-штурмовые отряды.

Источник: Military Media Center, Маляр в Telegram

Прямая речь Маляр: "В Бахмуте и в окрестностях сейчас все сложно. Очень. Вопреки всему удалось нашим войскам несколько дней продвигаться. Это все благодаря сверхвозможностям и профессионализму наших военных. Россияне не меняют цели. Подтягивают к окрестностям Бахмута свои десантно-штурмовые отряды. Продолжаются тяжелые бои. Продолжается оборона Бахмута".

Реклама:

Прямая речь Сырского: "Продвижение наших войск на Бахмутском направлении - это первый успех наступательных действий в ходе проведения операции по обороне Бахмута.

Последние несколько дней показали, что мы можем двигаться вперед и уничтожать врага даже в таких сверхсложных условиях.

Мы воюем меньшим ресурсом, чем враг. Вместе с тем, нам удается разрушать его планы. Все благодаря нашим бойцам, которые сражаются с агрессором, преодолевая высший предел человеческих возможностей.

ВИДЕО ДНЯ

Впрочем, это лишь частичный успех. И именно так его надо воспринимать. Операция по обороне Бахмута продолжается. Все необходимые для обороны решения приняты.

Все возможные сценарии развития событий мы с командирами отработали непосредственно на месте боевых действий".

Напомним: