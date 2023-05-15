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Окупанти заявили про нові вибухи в Луганську: під ударом автовокзал та військове училище

Станіслав ПогоріловПонеділок, 15 травня 2023, 10:54
Окупанти заявили про нові вибухи в Луганську: під ударом автовокзал та військове училище
Фото: Telegram Мірошника

Окупанти Луганська та російські пропагандисти повідомили, що вранці 15 травня зафіксували "прильоти" в районі автовокзалу, вони також твердять, що було завдано удар по колишньому авіаційному училищу штурманів.

Джерело: луганський колаборант Родіон Мірошник у Telegram, російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Мірошника: "Два прильоти в район автовокзалу в Луганську. Швидше за все, ракети. Б'ють за тим самим сценарієм. Найімовірніше, удар завдано британсько-французькими ракетами Storm Shadow".

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Деталі: Також пропагандисти заявили, що удар завдано по району колишнього авіаційного училища штурманів.

Повідомляється, що місце вибуху оточене, працюють екстрені служби та силовики. "У районі "прильоту" виявлено фрагменти ракети іноземного виробництва", - твердять пропагандисти.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • 12 травня в окупованому Луганську прогримів вибух, над містом підійнявся стовп диму. Під ударом опинилась територія колишнього "Машинобудівного заводу "100" - підприємство "Поліпак".
  • 13 травня Російські ЗМІ повідомили про другі за два дні вибухи в окупованому Луганську, над містом здіймається чорний дим.

Теми: ЛуганськвійнаУкраїнаРосія
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