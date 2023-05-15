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Оккупанты заявили о новых взрывах в Луганске: под обстрелами автовокзал и военное училище

Станислав ПогориловПонедельник, 15 мая 2023, 10:54
Оккупанты заявили о новых взрывах в Луганске: под обстрелами автовокзал и военное училище
Фото: Telegram Мирошника

Оккупанты Луганска и российские пропагандисты сообщили, что утром 15 мая зафиксировали "прилеты" в районе автовокзала, они также утверждают, что был нанесен удар по бывшему авиационному училищу штурманов.

Источник: луганский коллаборационист Родион Мирошник в Telegram, российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Прямая речь Мирошника: "Два прилета в район автовокзала в Луганске. Скорее всего, ракеты. Бьют по тому же сценарию. Скорее всего, удар нанесен британско-французскими ракетами Storm Shadow".

Детали: Также пропагандисты заявили, что удар нанесен по району бывшего авиационного училища штурманов.

Сообщается, что место взрыва оцеплено, работают экстренные службы и силовики. "В районе "прилета" обнаружены фрагменты ракеты иностранного производства", - утверждают пропагандисты.

Что предшествовало:

  • 12 мая в оккупированном Луганске прогремел взрыв, над городом поднялся столб дыма. Под ударом оказалась территория бывшего "Машиностроительного завода "100" - предприятие "Полипак".
  • 13 мая Российские СМИ сообщили о вторых за два дня взрывах в оккупированном Луганске, над городом поднимается черный дым.

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Темы: ЛугансквойнаУкраинаРосcия
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