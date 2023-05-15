Представитель Китая посетит Украину 16-17 мая – Reuters

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетит Украину 16-17 мая для обсуждения "политического урегулирования" войны.

Источник: Reuters со ссылкой на украинского чиновника, который говорил на условиях анонимности

Детали: По словам источника агентства, Ли посетит Украину во вторник и среду. Дополнительную информацию чиновник не предоставил.

Как отмечает Reuters, в Министерстве иностранных дел Китая сообщили, что подробности маршрута Ли будут обнародованы позже. Кроме Украины, дипломат посетит Польшу, Францию и Германию.

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