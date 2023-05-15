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Представитель Китая посетит Украину 16-17 мая – Reuters

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 15 мая 2023, 12:52
Представитель Китая посетит Украину 16-17 мая – Reuters
ЛИ ХУЕЙ, ФОТО ТАСС

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетит Украину 16-17 мая для обсуждения "политического урегулирования" войны.

Источник: Reuters со ссылкой на украинского чиновника, который говорил на условиях анонимности 

Детали: По словам источника агентства, Ли посетит Украину во вторник и среду. Дополнительную информацию чиновник не предоставил.

Как отмечает Reuters, в Министерстве иностранных дел Китая сообщили, что подробности маршрута Ли будут обнародованы позже. Кроме Украины, дипломат посетит Польшу, Францию и Германию.

Предыстория:

  • 26 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля провел телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином. Это первый разговор лидеров стран после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
  • Китай обещал отправить экс-посла КНР в России Ли Хуэя как спецпредставителя в Украину и другие страны для коммуникации по урегулированию "украинского кризиса" (войны - ред.).

Темы: Китайвойнадипломатические отношения
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