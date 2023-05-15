Представитель Китая посетит Украину 16-17 мая – Reuters
Понедельник, 15 мая 2023, 12:52
Спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетит Украину 16-17 мая для обсуждения "политического урегулирования" войны.
Источник: Reuters со ссылкой на украинского чиновника, который говорил на условиях анонимности
Детали: По словам источника агентства, Ли посетит Украину во вторник и среду. Дополнительную информацию чиновник не предоставил.
Как отмечает Reuters, в Министерстве иностранных дел Китая сообщили, что подробности маршрута Ли будут обнародованы позже. Кроме Украины, дипломат посетит Польшу, Францию и Германию.
Предыстория:
- 26 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля провел телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином. Это первый разговор лидеров стран после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
- Китай обещал отправить экс-посла КНР в России Ли Хуэя как спецпредставителя в Украину и другие страны для коммуникации по урегулированию "украинского кризиса" (войны - ред.).