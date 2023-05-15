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З'явились деталі удару по Тернополю: пошкоджені склади й університет

Євген КізіловПонеділок, 15 травня 2023, 18:05
З'явились деталі удару по Тернополю: пошкоджені склади й університет
фото з місця влучання, джерело: ДСНС

У результаті російських ракетних ударів по Тернополю у ніч з 13 на 14 травня, окрім постраждалих людей, зазнали пошкоджень виробничі та складські приміщення, об’єкти інфраструктури і навчальний заклад.

Джерело: мер Тернополя Сергій Надал в медіацентрі "Україна"

Деталі: За його словами, одна людина отримала осколкові поранення, інша – опіки.

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Надал повідомив, що також постраждали складські приміщення релігійної організації "Світло реформації". Збитки оцінюються в десятки мільйонів гривень.

Крім того, в результаті ракетної атаки на місто постраждав корпус університету в Тернополі.

Міський голова зазначив, що наразі фіксуються й окремі звернення громадян щодо пошкоджень приватного майна та комерційних об’єктів.

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Пряма мова: "Є окремо зафіксовані звернення мешканців про пошкоджені транспортні засоби, приватні автомобілі. Є наразі одне звернення стосовно пошкодження приватного будинку. Є близько 60 звернень про пошкодження комерційних об’єктів. Поруч з Тернополем знищено цілу низку присадибних і дачних будинків, багато з яких взагалі не підлягають відновленню".

Що передувало: Біля опівночі 13 травня в Тернополі пролунали вибухи, сталося займання. Внаслідок ворожої атаки двоє людей отримали травми.

Теми: Тернопільвибухобстрілвійна
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