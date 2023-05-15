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Появились детали удара по Тернополю: повреждены склады и университет

Евгений КизиловПонедельник, 15 мая 2023, 18:05
Появились детали удара по Тернополю: повреждены склады и университет
фото с места попадания, источник: ГСЧС

В результате российских ракетных ударов по Тернополю в ночь с 13 на 14 мая, кроме пострадавших людей, получили повреждения производственные и складские помещения, объекты инфраструктуры и учебное заведение.

Источник: мэр Тернополя Сергей Надал в медиацентре "Украина"

Детали: По его словам, один человек получил осколочные ранения, другой - ожоги.

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Надал сообщил, что также пострадали складские помещения религиозной организации "Свет реформации". Убытки оцениваются в десятки миллионов гривен.

Кроме того, в результате ракетной атаки на город пострадал корпус университета в Тернополе.

Городской голова отметил, что сейчас фиксируются и отдельные обращения граждан о повреждениях частного имущества и коммерческих объектов.

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Прямая речь: "Есть отдельно зафиксированные обращения жителей о поврежденных транспортных средствах, частных автомобилях. Есть пока одно обращение относительно повреждения частного дома. Есть около 60 обращений о повреждении коммерческих объектов. Рядом с Тернополем уничтожен целый ряд приусадебных и дачных домов, многие из которых вообще не подлежат восстановлению".

Что предшествовало: Около полуночи 13 мая в Тернополе прогремели взрывы, произошло возгорание. В результате вражеской атаки два человека получили травмы.

Темы: Тернопольвзрывобстрелвойна
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