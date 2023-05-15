Голова Верховного Суду отримував гроші за рішення на користь Жеваго – ЗМІ
За даними ZN.UA, голова Верховного Суду Всеволод Князєв, схоплений на тримільйонному хабарі, отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго.
Джерело: ZN.UA із посиланням на джерело в Національному антикорупційному бюро (НАБУ)
Деталі: Велика Палата ВС розглядала справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo. Своїм рішенням 19 квітня орган залишив зазначені акції Жеваго, скасувавши попереднє.
15 травня стало відомо, що НАБУ викрило голову Верховного Суду Всеволода Князєва на отриманні хабара в розмірі близько 3 мільйони доларів (приблизно 110 мільйонів гривень за поточним курсом – ред.).
За інформацією джерел, на тлі затримання Князєва обшуки проходять у ще 18 суддів Верховного Суду, які слухали справу Полтавскього ГЗК.
Вища рада правосуддя має їх відсторонити.
Князєв уже близько півтора року не має заступника, тому його затримання означатиме "обезголовлення" Верховного Суду.
Нагадаємо: Всеволод Князєв є головою Верховного Суду з 1 грудня 2021 року.
У лютому голова Верховного суду Всеволод Князєв заявив, що критичні висловлювання заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова щодо кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя у листопаді 2022 року могли зашкодити судовій реформі. Смирнов відповів, що критика в бік кандидатів звучала не лише від нього, але й від антикорупційних організацій.
Костянтин Жеваго перебуває в розшуку за підозрою в причетності до розтрати та легалізації 2,5 мільярдів гривень банку "Фінанси та Кредит". Він перебуває під слідством у Франції, 30 березня 2023 року французький суд відхилив запит української сторони про екстрадицію Жеваго.