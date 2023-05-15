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Голова Верховного Суду отримував гроші за рішення на користь Жеваго – ЗМІ 

"Українська правда"Понеділок, 15 травня 2023, 23:57
Голова Верховного Суду отримував гроші за рішення на користь Жеваго – ЗМІ 
Костянтин Жеваго, Всеволод Князєв, колаж

За даними ZN.UA, голова Верховного Суду Всеволод Князєв, схоплений на тримільйонному хабарі, отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго. 

Джерело: ZN.UA із посиланням на джерело в Національному антикорупційному бюро (НАБУ)

Деталі: Велика Палата ВС розглядала справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo. Своїм рішенням 19 квітня орган залишив зазначені акції Жеваго, скасувавши попереднє.

15 травня стало відомо, що НАБУ викрило голову Верховного Суду Всеволода Князєва на отриманні хабара в розмірі близько 3 мільйони доларів (приблизно 110 мільйонів гривень за поточним курсом – ред.).

За інформацією джерел, на тлі затримання Князєва обшуки проходять у ще 18 суддів Верховного Суду, які слухали справу Полтавскього ГЗК.

Вища рада правосуддя має їх відсторонити. 

Князєв уже близько півтора року не має заступника, тому його затримання означатиме "обезголовлення" Верховного Суду.

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Нагадаємо: Всеволод Князєв є головою Верховного Суду з 1 грудня 2021 року. 

У лютому голова Верховного суду Всеволод Князєв заявив, що критичні висловлювання заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова щодо кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя у листопаді 2022 року могли зашкодити судовій реформі. Смирнов відповів, що критика в бік кандидатів звучала не лише від нього, але й від антикорупційних організацій.

Костянтин Жеваго перебуває в розшуку за підозрою в причетності до розтрати та легалізації 2,5 мільярдів гривень банку "Фінанси та Кредит". Він перебуває під слідством у Франції, 30 березня 2023 року французький суд відхилив запит української сторони про екстрадицію Жеваго.

Теми: Верховний судхабарЖевагоНАБУ
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