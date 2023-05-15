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У Брянській області РФ шукають пілота бомбардувальника, який розбився в суботу

"Українська правда"Понеділок, 15 травня 2023, 23:32
У Брянській області РФ шукають пілота бомбардувальника, який розбився в суботу
Су-34, фото з Wikipedia

У Брянській області Російської Федерації шукають тіло другого пілота збитого літака Су-34: влада просить місцевих жителів допомогти "човнами" і "болотними чобітьми".

Джерело: Telegram-канал Astra 

Деталі: Під Стародубом 13 травня збили винищувач-бомбардувальник Су-34. Того ж дня в Брянській області збили два вертольоти Мі-8 і винищувач Су-35. 

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Міноборони РФ офіційно ніяк це не коментувало, а губернатор Брянської області підтвердив падіння лише одного вертольота. 

15 травня адміністрація Стародубського округу опублікувала у "Вконтакте" повідомлення такого змісту: "Шановні жителі округу, з метою організації пошуку в болотистій місцевості другого пілота екіпажу літака, що розбився, просимо надати допомогу човнами і болотними чобітьми".

 

Таким чином, місцева влада підтвердила катастрофу щонайменше одного з двох літаків – Су-34, оскільки Су-35 є одномісним.

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Цьому передувало: 13 травня російські медіа повідомляли про втрату Росією 2 гелікоптерів і 2 літаків за один день, а речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пізніше заявив, що в суботу РФ втратила 5 бойових одиниць авіації: 2 літаки і 3 гелікоптери.

Теми: Росіяавіавійна
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