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В Брянской области РФ ищут пилота бомбардировщика, который разбился в субботу

"Украинская правда"Понедельник, 15 мая 2023, 23:32
В Брянской области РФ ищут пилота бомбардировщика, который разбился в субботу
Су-34, фото из Wikipedia

Брянской области Российской Федерации ищут тело второго пилота сбитого самолета Су-34: власти просят местных жителей помочь "лодками" и "болотными сапогами".

Источник: Telegram-канал Astra 

Детали: Под Стародубом 13 мая сбили истребитель-бомбардировщик Су-34. В тот же день в Брянской области сбили два вертолета Ми-8 и истребитель Су-35. 

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Минобороны РФ официально никак это не комментировало, а губернатор Брянской области подтвердил падение лишь одного вертолета. 

15 мая администрация Стародубского округа опубликовала во Вконтакте сообщение такого содержания: "Уважаемые жители округа, с целью организации поиска в болотистой местности второго пилота экипажа разбившегося самолета, просим оказать помощь лодками и болотными сапогами".

 

Таким образом, местные власти подтвердили крушение как минимум одного из двух самолетов – Су-34, так как Су-35 является одноместным.

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Этому предшествовало: 13 мая российские медиа сообщали о потере Россией 2 вертолетов и 2 самолетов за один день, а спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат позже заявил, что в субботу РФ лишилась 5 боевых единиц авиации: 2 самолетов и 3 вертолетов.

Темы: Росcияавиавойна
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