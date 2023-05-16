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Ткаченко повідомив, що звертався до EBU щодо виступу Зеленського на Євробаченні

Альона Мазуренко Вівторок, 16 травня 2023, 12:20
Ткаченко повідомив, що звертався до EBU щодо виступу Зеленського на Євробаченні
ОЛЕКСАНДР ТКАЧЕНКО. ФОТО: ПРЕССЛУЖБА МКІП

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що звертався до Європейської мовної спілки щодо онлайн-виступу президента Володимира Зеленського на "Євробаченні-2023", але отримав відмову.

Джерело: Ткаченко в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Не президентський Офіс, а я звертався до EBU (Європейської мовної спілки) за тиждень до проведення конкурсу з цією пропозицією (про звернення президента Володимира Зеленського на "Євробаченні-2023" - ред.).

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Вони чомусь надіслали мені офіційного листа, що це неможливо з політичних причин, а напередодні "Євробачення" з'явилися статті в пресі. Попри те, що нас підтримували колеги у Великій Британії, вони (EBU - ред.) вирішили, що це політичний момент".

Деталі: На думку Ткаченка, у такому зверненні не було б політики, оскільки вперше в історії конкурс проводила не країна-переможець, і вітальне звернення президента під час війни було б абсолютно доречним.

Міністр також розповів про зустріч із представниками EBU напередодні конкурсу.

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Ткаченко розповів, що в EBU вибачились і сказали, що це "людська помилка": "Що це означає, ніхто не знає, але очевидно, що висновки на майбутнє вони мають зробити з цієї історії".

Фінал Євробачення-2023 відбувся 13 травня. Перемогла представниця Швеції Loreen, український гурт Tvorchi посів 6-те місце.

Нагадаємо: 

  • Видання The Times повідомило, що організатори Євробачення-2023 нібито відповіли відмовою на пропозицію Зеленського виступити з відеозверненням у фіналі конкурсу, який пройде 13 травня.
  • Водночас в офісі президента України заявили, що не зверталися до організаторів Євробачення з пропозицією щодо онлайн-виступу Зеленського.
  • Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак розчарований, що президент України Володимир Зеленський не виступить під час фіналу пісенного конкурсу Євробачення.

Теми: ЄвробаченняТкаченкоЗеленськийвійна
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