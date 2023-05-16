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Ткаченко сообщил, что обращался к EBU относительно выступления Зеленского на Евровидении

Алена МазуренкоВторник, 16 мая 2023, 12:20
Ткаченко сообщил, что обращался к EBU относительно выступления Зеленского на Евровидении
АЛЕКСАНДР ТКАЧЕНКО. ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБКА МКИП

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что обращался в Европейский вещательный союз относительно онлайн-выступления президента Владимира Зеленского на "Евровидении-2023", но получил отказ.

Источник: Ткаченко в эфире телемарафона

Прямая речь: "Не президентский Офис, а я обращался к EBU (Европейскому вещательному союзу) за неделю до проведения конкурса с этим предложением (об обращении президента Владимира Зеленского на "Евровидении-2023" - ред.)

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Они почему-то прислали мне официальное письмо, что это невозможно по политическим причинам, а накануне "Евровидения" появились статьи в прессе. Несмотря на то, что нас поддерживали коллеги в Великобритании, они (EBU - ред.) решили, что это политический момент".

Детали: По мнению Ткаченко, в таком обращении не было бы политики, поскольку впервые в истории конкурс проводила не страна-победитель, и поздравительное обращение президента во время войны было бы абсолютно уместным.

Министр также рассказал о встрече с представителями EBU накануне конкурса.

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Ткаченко рассказал, что в EBU извинились и сказали, что это "человеческая ошибка": "Что это значит, никто не знает, но очевидно, что выводы на будущее они должны сделать из этой истории".

Финал Евровидения-2023 состоялся 13 мая. Победила представительница Швеции Loreen, украинская группа Tvorchi заняла 6-е место.

Напомним:

  • Издание The Times сообщило, что организаторы Евровидения-2023 якобы ответили отказом на предложение Зеленского выступить с видеообращением в финале конкурса, который пройдет 13 мая.
  • В то же время в офисе президента Украины заявили, что не обращались к организаторам Евровидения с предложением относительно онлайн-выступления Зеленского.
  • Премьер-министр Великобритании Риши Сунак разочарован, что президент Украины Владимир Зеленский не выступит во время финала песенного конкурса Евровидение.

Темы: ЕвровидениеТкаченкоЗеленскийвойна
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