Ткаченко сообщил, что обращался к EBU относительно выступления Зеленского на Евровидении
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что обращался в Европейский вещательный союз относительно онлайн-выступления президента Владимира Зеленского на "Евровидении-2023", но получил отказ.
Источник: Ткаченко в эфире телемарафона
Прямая речь: "Не президентский Офис, а я обращался к EBU (Европейскому вещательному союзу) за неделю до проведения конкурса с этим предложением (об обращении президента Владимира Зеленского на "Евровидении-2023" - ред.)
Они почему-то прислали мне официальное письмо, что это невозможно по политическим причинам, а накануне "Евровидения" появились статьи в прессе. Несмотря на то, что нас поддерживали коллеги в Великобритании, они (EBU - ред.) решили, что это политический момент".
Детали: По мнению Ткаченко, в таком обращении не было бы политики, поскольку впервые в истории конкурс проводила не страна-победитель, и поздравительное обращение президента во время войны было бы абсолютно уместным.
Министр также рассказал о встрече с представителями EBU накануне конкурса.
Ткаченко рассказал, что в EBU извинились и сказали, что это "человеческая ошибка": "Что это значит, никто не знает, но очевидно, что выводы на будущее они должны сделать из этой истории".
Финал Евровидения-2023 состоялся 13 мая. Победила представительница Швеции Loreen, украинская группа Tvorchi заняла 6-е место.
Напомним:
- Издание The Times сообщило, что организаторы Евровидения-2023 якобы ответили отказом на предложение Зеленского выступить с видеообращением в финале конкурса, который пройдет 13 мая.
- В то же время в офисе президента Украины заявили, что не обращались к организаторам Евровидения с предложением относительно онлайн-выступления Зеленского.
- Премьер-министр Великобритании Риши Сунак разочарован, что президент Украины Владимир Зеленский не выступит во время финала песенного конкурса Евровидение.