Верховный суд уволил своего главу Князева после задержания его НАБУ
Пленум Верховного суда выразил недоверие главе ВС Всеволоду Князеву, из-за чего тот теряет должность.
Источник: корреспондент "Украинской правды"
Детали: За такое решение, которое будет означать увольнение главы с должности, проголосовали 137 судей. Против - никто. Само недоверие тайным голосованием поддержали 140 судей из 142.
Пока не будет избран новый главы, его обязанности будет исполнять судья с наибольшим стажем - Дмитрий Луспенчик.
У Верховному суді провели голосування про недовіру голові Князєву, якого затримали антикорупційні органи. Судді голосували таємно.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 16, 2023
Наразі рахують голоси. pic.twitter.com/HCCpcXkdma
Что предшествовало: Судьи Верховного суда сделали заявление о разоблачении во взяточничестве главы ВС Всеволода Князева и назвали это "черным днем в истории суда"
Предыстория:
- Вечером 15 мая антикоррупционные органы задержали главу украинского Верховного суда Всеволода Князева при получении взятки в почти 3 млн долларов.
- Руководители НАБУ и САП на брифинге 16 мая уточнили, что Князев и еще один человек задержаны по подозрению в получении взятки, продолжаются следственные действия, подозрения готовятся.