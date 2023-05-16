Верховный суд уволил своего главу Князева после задержания его НАБУ

Пленум Верховного суда выразил недоверие главе ВС Всеволоду Князеву, из-за чего тот теряет должность.

Источник: корреспондент "Украинской правды"

Детали: За такое решение, которое будет означать увольнение главы с должности, проголосовали 137 судей. Против - никто. Само недоверие тайным голосованием поддержали 140 судей из 142.

Пока не будет избран новый главы, его обязанности будет исполнять судья с наибольшим стажем - Дмитрий Луспенчик.

У Верховному суді провели голосування про недовіру голові Князєву, якого затримали антикорупційні органи. Судді голосували таємно.

Наразі рахують голоси. pic.twitter.com/HCCpcXkdma — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 16, 2023

Что предшествовало: Судьи Верховного суда сделали заявление о разоблачении во взяточничестве главы ВС Всеволода Князева и назвали это "черным днем в истории суда"

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