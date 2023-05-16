Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На ЗАЕС суттєво побільшало окупантів – "Енергоатом"

Євген КізіловВівторок, 16 травня 2023, 19:23
На ЗАЕС суттєво побільшало окупантів – Енергоатом
Ілюстрація з Telegram Енергоатома

На окупованій росіянами Запорізькій АЕС суттєво зросла кількість озброєних окупантів: зараз тут налічується понад 2 500 військових РФ.

Джерело: компанія "Енергоатом" у Telegram

Деталі: Повідомляється, що окупантів уже навіть більше, ніж станційного персоналу.

Реклама:

Дослівно: "Найбільшу атомну станцію в Європі окупанти цілком і повністю перетворили на свою укріплену військову базу".

Більше деталей: Крім того, розповідають у компанії, після так званих відпусток, під час яких з Енергодару в бік Азовського моря вивозилися не лише представники окупаційної влади, але й документація і техніка, окупанти знову повертаються в місто.

Відновили свою "роботу" ключові служби загарбницького "ладу". Знову функціонують російські відділення банків та місцева "адміністрація". Не працюють лише автозаправні станції, на яких просто немає пального. Але навіть за його наявності виїхати з міста практично неможливо.

ВІДЕО ДНЯ

Побільшало в Енергодарі також військових і патрулів.

Що передувало:

  • На початку травня стало відомо, що російські загарбники вивозять мешканців Енергодара у напрямку Бердянська та Приморська.
  • Днями на Запорізькій атомній електростанції окупанти мало не щодня почали посилювати правила роботи і перебування працівників на об'єкті − наразі атомникам не дозволяють навіть спілкуватися між собою.
  • Повідомляється, що наразі на ЗАЕС залишаються працювати близько 2,5 тисячі атомників.

Теми: ЗАЕСокупаціяармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

Усі новини...
ЗАЕС
МВС: Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню. Головна загроза зараз – навколо ЗАЕС
В окупованому Енергодарі росіяни викрали ще одного працівника ЗАЕС – Енергоатом
На 4 енергоблоці ЗАЕС стався інцидент із витоком води з першого контура в другий
Останні новини
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, є постраждалі
22:20
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, тривога на Київщині
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
Усі новини...
Реклама: