На ЗАЕС суттєво побільшало окупантів – "Енергоатом"

На окупованій росіянами Запорізькій АЕС суттєво зросла кількість озброєних окупантів: зараз тут налічується понад 2 500 військових РФ.

Джерело: компанія "Енергоатом" у Telegram

Деталі: Повідомляється, що окупантів уже навіть більше, ніж станційного персоналу.

Дослівно: "Найбільшу атомну станцію в Європі окупанти цілком і повністю перетворили на свою укріплену військову базу".

Більше деталей: Крім того, розповідають у компанії, після так званих відпусток, під час яких з Енергодару в бік Азовського моря вивозилися не лише представники окупаційної влади, але й документація і техніка, окупанти знову повертаються в місто.

Відновили свою "роботу" ключові служби загарбницького "ладу". Знову функціонують російські відділення банків та місцева "адміністрація". Не працюють лише автозаправні станції, на яких просто немає пального. Але навіть за його наявності виїхати з міста практично неможливо.

Побільшало в Енергодарі також військових і патрулів.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: