Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На ЗАЕС суттєво побільшало окупантів – "Енергоатом"

Євген КізіловВівторок, 16 травня 2023, 19:23
На ЗАЕС суттєво побільшало окупантів – Енергоатом
Ілюстрація з Telegram Енергоатома

На окупованій росіянами Запорізькій АЕС суттєво зросла кількість озброєних окупантів: зараз тут налічується понад 2 500 військових РФ.

Джерело: компанія "Енергоатом" у Telegram

Деталі: Повідомляється, що окупантів уже навіть більше, ніж станційного персоналу.

Дослівно: "Найбільшу атомну станцію в Європі окупанти цілком і повністю перетворили на свою укріплену військову базу".

Більше деталей: Крім того, розповідають у компанії, після так званих відпусток, під час яких з Енергодару в бік Азовського моря вивозилися не лише представники окупаційної влади, але й документація і техніка, окупанти знову повертаються в місто.

Відновили свою "роботу" ключові служби загарбницького "ладу". Знову функціонують російські відділення банків та місцева "адміністрація". Не працюють лише автозаправні станції, на яких просто немає пального. Але навіть за його наявності виїхати з міста практично неможливо.

Побільшало в Енергодарі також військових і патрулів.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:

  • На початку травня стало відомо, що російські загарбники вивозять мешканців Енергодара у напрямку Бердянська та Приморська.
  • Днями на Запорізькій атомній електростанції окупанти мало не щодня почали посилювати правила роботи і перебування працівників на об'єкті − наразі атомникам не дозволяють навіть спілкуватися між собою.
  • Повідомляється, що наразі на ЗАЕС залишаються працювати близько 2,5 тисячі атомників.

Теми: ЗАЕСокупаціяармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЗСУ заявили, що Пригожин хоче втекти з Бахмута, бо "Вагнер" розбито

Німецький концерн Rheinmetall планує виробляти БТР Fuchs в Україні

У МКС обурені залякуванням прокурора суду з боку Росії, яка оголосила його в розшук

Нові санкції ЄС стосуються понад 90 іноземних компаній, зокрема й із Китаю – Єврокомісія

Родичі Лаврова виїхали з Грузії в супроводі сил безпеки – ЗМІ

відеоЗеленський про день у Японії: Координуємо позиції з партнерами, готуємо нові кроки

Усі новини...
ЗАЕС
Окупанти заборонили персоналу ЗАЕС навіть спілкуватись між собою − Енергоатом
Франція і Україна закликали РФ вийти із ЗАЕС
Радбез ООН розгляне пропозицію МАГАТЕ про зону безпеки довкола Запорізької АЕС – ЗМІ
Останні новини
00:57
Ігнат: Коли будуть F-16, ми виграємо цю війну
00:27
Папа Римський відправить в Україну кардинала із "миротворчою місією"
23:53
У Дніпрі пролунали звуки вибухів, працювала ППО
23:21
Хвороба, яка може початися з родимки. Що таке меланома та як вона лікується
23:19
Нідерланди передумали продавати винищувачі F-16 компанії Draken International
22:33
У ЗСУ заявили, що Пригожин хоче втекти з Бахмута, бо "Вагнер" розбито
21:53
Росія запустила фейк про "зникнення Залужного" через пік напруги у Бахмуті – Маляр
21:25
Мелоні прокоментувала можливу участь Італії в "коаліції винищувачів"
21:13
Німецький концерн Rheinmetall планує виробляти БТР Fuchs в Україні
20:50
У МКС обурені залякуванням прокурора суду з боку Росії, яка оголосила його в розшук
Усі новини...
Реклама: