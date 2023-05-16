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Окупанти заборонили персоналу ЗАЕС навіть спілкуватись між собою − Енергоатом

Ірина БалачукВівторок, 16 травня 2023, 14:35
Окупанти заборонили персоналу ЗАЕС навіть спілкуватись між собою − Енергоатом
Фото ілюстративне з Telegram Енергоатома

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції окупанти мало не щодня посилюють правила роботи і перебування працівників на об'єкті − наразі атомникам не дозволяють навіть спілкуватися між собою.

Джерело: НАЕК Енергоатом у Telegram  

Дослівно Енергоатом: "Після нещодавно введеної заборони користуватися навіть кнопковими телефонами на майданчику ЗАЕС російські терористи виходять на новий рівень абсурду – вводять для персоналу ще більш безглузді обмеження".

Деталі: Повідомляється, що наразі на ЗАЕС залишаються працювати близько 2,5 тисячі атомників.

Але те, як саме має працювати станція, вирішують озброєні охоронці − вони ретельно перевіряють атомників перед зміною, дозволяють їм проходити на робочі місця виключно естакадою, забороняють переміщуватися територією ЗАЕС і навіть виходити на вулицю.  

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Також, за даними НАЕК, окупанти вимагають, щоб атомники на роботі дивилися лише прямо перед собою і не спілкувалися один з одним.

Причиною нових заборон, які дуже ускладнюють робочу комунікацію між працівниками ЗАЕС, Енергоатом називає те, що окупанти намагаються замаскувати свої вогневі позиції та велику кількість військової техніки на території станції.  

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Теми: ЗАЕСокупаціяЕнергоатом
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