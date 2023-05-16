Окупанти заборонили персоналу ЗАЕС навіть спілкуватись між собою − Енергоатом
На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції окупанти мало не щодня посилюють правила роботи і перебування працівників на об'єкті − наразі атомникам не дозволяють навіть спілкуватися між собою.
Джерело: НАЕК Енергоатом у Telegram
Дослівно Енергоатом: "Після нещодавно введеної заборони користуватися навіть кнопковими телефонами на майданчику ЗАЕС російські терористи виходять на новий рівень абсурду – вводять для персоналу ще більш безглузді обмеження".
Деталі: Повідомляється, що наразі на ЗАЕС залишаються працювати близько 2,5 тисячі атомників.
Але те, як саме має працювати станція, вирішують озброєні охоронці − вони ретельно перевіряють атомників перед зміною, дозволяють їм проходити на робочі місця виключно естакадою, забороняють переміщуватися територією ЗАЕС і навіть виходити на вулицю.
Також, за даними НАЕК, окупанти вимагають, щоб атомники на роботі дивилися лише прямо перед собою і не спілкувалися один з одним.
Причиною нових заборон, які дуже ускладнюють робочу комунікацію між працівниками ЗАЕС, Енергоатом називає те, що окупанти намагаються замаскувати свої вогневі позиції та велику кількість військової техніки на території станції.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що російські окупанти планують вивезти з Енергодара близько трьох тисяч працівників, які обслуговують Запорізьку атомну електростанцію.
- 7 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські загарбники вивозять мешканців Енергодара Запорізької області у напрямку Бердянська і Приморська.
- Голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявляв, що українські військові розуміють, що під час контрнаступу їм доведеться обійти Запорізьку атомну електростанцію, щоб уникнути пошкодження цього об'єкта.
- Він також розповів, що російські окупанти, які перебувають на Запорізькій АЕС в Енергодарі, готуються до можливої евакуації і вже навіть провели тренування зі швидких зборів та виїзду зі станції на випадок українського контрнаступу.