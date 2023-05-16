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На ЗАЭС существенно увеличилось количество оккупантов – "Энергоатом"

Евгений КизиловВторник, 16 мая 2023, 19:23
На ЗАЭС существенно увеличилось количество оккупантов – Энергоатом
Иллюстрация из Telegram Энергоатома

На оккупированной россиянами Запорожской АЭС существенно возросло количество вооруженных оккупантов: сейчас здесь насчитывается более 2 500 военных РФ.

Источник: компания "Энергоатом" в Telegram

Детали: Сообщается, что оккупантов уже даже больше, чем станционного персонала.

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Дословно: "Крупнейшую атомную станцию в Европе оккупанты целиком и полностью превратили в свою укрепленную военную базу".

Больше деталей: Кроме того, рассказывают в компании, после так называемых отпусков, во время которых из Энергодара в сторону Азовского моря вывозились не только представители оккупационных властей, но и документация и техника, оккупанты снова возвращаются в город.

Возобновили свою "работу" ключевые службы захватнического "строя". Снова функционируют российские отделения банков и местная "администрация". Не работают только автозаправочные станции, на которых просто нет горючего. Но даже при его наличии выехать из города практически невозможно.

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Увеличилось в Энергодаре также количество военных и патрулей.

Что предшествовало:

  • В начале мая стало известно, что российские захватчики вывозят жителей Энергодара в направлении Бердянска и Приморска.
  • На днях на Запорожской атомной электростанции оккупанты чуть ли не ежедневно начали ужесточать правила работы и пребывания работников на объекте – сейчас атомщикам не позволяют даже общаться между собой.
  • Сообщается, что сейчас на ЗАЭС остаются работать около 2,5 тысячи атомщиков.

Темы: ЗАЭСоккупацияармия
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