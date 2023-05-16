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Хабар Князєву: НАБУ оприлюднило докази, УП дізналась ім’я затриманого адвоката

Валентина Романенко, Соня ЛукашоваВівторок, 16 травня 2023, 19:26
Хабар Князєву: НАБУ оприлюднило докази, УП дізналась ім’я затриманого адвоката
фото НАБУ

Національне антикорупційне бюро оприлюднило частину аудіодоказів у справі затриманого при отриманні хабаря ексголови Верховного суду Всеволода Князєва.

Джерело: пресслужба НАБУ, співрозмовник УП в антикорупційних органах

Деталі: Як зазначають у НАБУ, на оприлюднених частинах розмов зафіксовано:

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  • встановлення контакту між адвокатом та акціонером групи "Фінанси і кредит" (початок березня 2023 року)
  • комунікація щодо необхідності передачі коштів (березень – квітень)
  • планування розмови адвоката з головою ВС Князєвим
  • комунікацію між акціонером і адвокатом
  • звірку між акціонером і адвокатом щодо переданої неправомірної вигоди.
  • комунікацію щодо розміщення переданих коштів у банківській ячейці
  • розмову глави ВС з довіреною особою щодо отриманої частини хабаря
  • передачу другої частини хабаря Князєву

За даними джерела УП в антикорупційних органах, разом з Князєвим був затриманий адвокат Олег Горецький. Саме його адвокатська фірма, за твердженням слідства, була "бек-офісом".

Організатором незаконного корупційного угруповання правоохоронці наразі вважають Князєва.

ВІДЕО ДНЯ

Деталі справи: Антикорупційні органи заявляють, що  отримали інформацію  про існування злочинного угруповування у сфері судової гілки влади та її вищого керівництва. Детективи НАБУ реалізували операцію під прикриттям. Завдяки оперативному проникненню в злочинне угруповання вдалося викрити та задокументувати низку епізодів діяльності злочинної організації.

Зокрема, внаслідок проведеного комплексу оперативно-технічних заходів Бюро здобуло інформацію про контакти бізнесмена-власника групи "Фінанси і кредит" з одним із адвокатів-керівником адвокатського обʼєднання. Під час розслідування з’ясувалося, що адвокатське об’єднання використовувалося для маскування злочинної діяльності. Під виглядом адвокатських послуг та юридичного супроводу, учасники угруповання домовлялися із суддями про ухвалення рішень в інтересах їхніх "клієнтів" (фізичних або юридичних осіб) за певну "винагороду".

Адвокат виступив посередником в передачі незаконної винагороди керівництву Верховного суду для подальшого ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена.

Передісторія:

Теми: Верховний судхабарНАБУ
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