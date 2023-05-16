Хабар Князєву: НАБУ оприлюднило докази, УП дізналась ім’я затриманого адвоката
Національне антикорупційне бюро оприлюднило частину аудіодоказів у справі затриманого при отриманні хабаря ексголови Верховного суду Всеволода Князєва.
Джерело: пресслужба НАБУ, співрозмовник УП в антикорупційних органах
Деталі: Як зазначають у НАБУ, на оприлюднених частинах розмов зафіксовано:
- встановлення контакту між адвокатом та акціонером групи "Фінанси і кредит" (початок березня 2023 року)
- комунікація щодо необхідності передачі коштів (березень – квітень)
- планування розмови адвоката з головою ВС Князєвим
- комунікацію між акціонером і адвокатом
- звірку між акціонером і адвокатом щодо переданої неправомірної вигоди.
- комунікацію щодо розміщення переданих коштів у банківській ячейці
- розмову глави ВС з довіреною особою щодо отриманої частини хабаря
- передачу другої частини хабаря Князєву
За даними джерела УП в антикорупційних органах, разом з Князєвим був затриманий адвокат Олег Горецький. Саме його адвокатська фірма, за твердженням слідства, була "бек-офісом".
Організатором незаконного корупційного угруповання правоохоронці наразі вважають Князєва.
Деталі справи: Антикорупційні органи заявляють, що отримали інформацію про існування злочинного угруповування у сфері судової гілки влади та її вищого керівництва. Детективи НАБУ реалізували операцію під прикриттям. Завдяки оперативному проникненню в злочинне угруповання вдалося викрити та задокументувати низку епізодів діяльності злочинної організації.
Зокрема, внаслідок проведеного комплексу оперативно-технічних заходів Бюро здобуло інформацію про контакти бізнесмена-власника групи "Фінанси і кредит" з одним із адвокатів-керівником адвокатського обʼєднання. Під час розслідування з’ясувалося, що адвокатське об’єднання використовувалося для маскування злочинної діяльності. Під виглядом адвокатських послуг та юридичного супроводу, учасники угруповання домовлялися із суддями про ухвалення рішень в інтересах їхніх "клієнтів" (фізичних або юридичних осіб) за певну "винагороду".
Адвокат виступив посередником в передачі незаконної винагороди керівництву Верховного суду для подальшого ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена.
Передісторія:
- 15 травня детективи НАБУ затримали голову українського Верховного суду Всеволода Князєва нібито при отриманні хабара у майже 3 млн доларів ($2,7 млн) і провели обшуки в інших суддів ВС.
- ZN.UA із посиланням на джерела в НАБУ повідомило, що Князєв отримував гроші від людей, які діяли в інтересах олігарха Костянтина Жеваго.
- Пресслужба Костянтина Жеваго стверджує, що він не має жодного відношення до дачі хабара голові чи суддям Верховного суду.