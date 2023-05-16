Взятка Князеву: НАБУ обнародовало доказательства, УП узнала имя задержанного адвоката

Национальное антикоррупционное бюро обнародовало часть аудиодоказательств по делу задержанного при получении взятки экс-главы Верховного суда Всеволода Князева.

Источник: пресс-служба НАБУ, собеседник УП в антикоррупционных органах

Детали: Как отмечают в НАБУ, на обнародованных частях разговоров зафиксировано:

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установление контакта между адвокатом и акционером группы "Финансы и кредит" (начало марта 2023 года)

коммуникация о необходимости передачи средств (март - апрель)

планирование разговора адвоката с главой ВС Князевым

коммуникация между акционером и адвокатом

сверка между акционером и адвокатом по переданной неправомерной выгоде

коммуникация по размещению переданных средств в банковской ячейке

разговор главы ВС с доверенным лицом относительно полученной части взятки

передача второй части взятки Князеву

По данным источника УП в антикоррупционных органах, вместе с Князевым был задержан адвокат Олег Горецкий. Именно его адвокатская фирма, по утверждению следствия, была "бэк-офисом".

Организатором незаконной коррупционной группировки правоохранители на данный момент считают Князева.

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Детали дела: Антикоррупционные органы заявляют, что получили информацию о существовании преступной группировки в сфере судебной ветви власти и ее высшего руководства. Детективы НАБУ реализовали операцию под прикрытием. Благодаря оперативному проникновению в преступную группировку удалось разоблачить и задокументировать ряд эпизодов деятельности преступной организации.

В частности, в результате проведенного комплекса оперативно-технических мероприятий Бюро получило информацию о контактах бизнесмена-владельца группы "Финансы и кредит" с одним из адвокатов-руководителем адвокатского объединения. В ходе расследования выяснилось, что адвокатское объединение использовалось для маскировки преступной деятельности. Под видом адвокатских услуг и юридического сопровождения, участники группировки договаривались с судьями о принятии решений в интересах их "клиентов" (физических или юридических лиц) за определенное "вознаграждение".

Адвокат выступил посредником в передаче незаконного вознаграждения руководству Верховного суда для дальнейшего принятия судебного решения в интересах бизнесмена.

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