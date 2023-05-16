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Під час воєнного стану ніяких виборів в Україні відбуватись не може – Данілов

Станіслав ПогоріловВівторок, 16 травня 2023, 21:02
Під час воєнного стану ніяких виборів в Україні відбуватись не може – Данілов
Олексій Данілов, фото: РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголошує, що під час воєнного стану жодних вибрів в Україні, від парламентських до президентських, не може відбуватись.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на національний телемарафон

Пряма мова Данілова: "Я хочу наголосити, що в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) мають чітко розуміти, що в нас є своя Конституція і закони нашої країни, за якими ми маємо жити. А ці ПАРЄ краще б займалися іншими речами, не допускали присутності Російської Федерації у себе. Ми розберемося самостійно - згідно з нашими законами і згідно з нашою Конституцією. Коли є введення того стану, в якому ми сьогодні з вами перебуваємо, жодні вибори відбуватися не можуть. Крапка".

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Деталі: Секретар РНБО також висловив побажання, щоб представники ПАРЄ не вказували, як і що Україна має робити.

Що було раніше: В інтерв′ю "Європейській правді" президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс наполягав на необхідності проведення Україною парламентських і президентських виборів навіть за умови воєнного стану – українська влада повинна придумати, як відповісти на цей виклик.

Він визнає, що в Україні зараз воєнний стан і конституція не дозволяє проводити вибори за цих умов. "Тож це вам треба розв’язати цей виклик" – зазначив Кокс.

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"Це не наше питання – вказувати, як це зробити, але звісно, Україна має організувати вільні та чесні вибори. Бо це ваше зобов’язання за статутом Ради Європи. І звичайно, ви це зробите" – наголосив він.

Теми: ДаніловвибориУкраїнаВоєнний стан
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