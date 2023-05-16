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Во время военного положения никаких выборов в Украине происходить не может - Данилов

Станислав ПогориловВторник, 16 мая 2023, 21:02
Во время военного положения никаких выборов в Украине происходить не может - Данилов
Алексей Данилов, фото: СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отмечает, что во время военного положения никаких выборов в Украине, от парламентских до президентских, не не может происходить.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на национальный телемарафон

Прямая речь Данилова: "Я хочу подчеркнуть, что в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) должны четко понимать, что у нас есть своя Конституция и законы нашей страны, по которым мы должны жить. А эти ПАСЕ лучше бы занимались другими вещами, не допускали присутствия Российской Федерации у себя. Мы разберемся самостоятельно - согласно нашим законам и согласно нашей Конституции. Когда есть введение того состояния, в котором мы сегодня с вами находимся, никакие выборы происходить не могут. Точка".

Детали: Секретарь СНБО также высказал пожелание, чтобы представители ПАСЕ не указывали, как и что Украина должна делать.

Что предшествовало: В интервью "Европейской правде" президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс настаивал на необходимости проведения Украиной парламентских и президентских выборов даже при условии военного положения - украинская власть должна придумать, как ответить на этот вызов.

Он признает, что в Украине сейчас военное положение и конституция не позволяет проводить выборы в этих условиях. "Поэтому это вам надо решить этот вызов", - отметил Кокс.

"Это не наш вопрос - указывать, как это сделать, но конечно, Украина должна организовать свободные и честные выборы. Потому что это ваше обязательство по уставу Совета Европы. И конечно, вы это сделаете", - подчеркнул он.

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Темы: ДаниловвиборыУкраинаВоенное положение
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