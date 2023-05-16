Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Во время военного положения никаких выборов в Украине происходить не может - Данилов

Станислав ПогориловВторник, 16 мая 2023, 21:02
Во время военного положения никаких выборов в Украине происходить не может - Данилов
Алексей Данилов, фото: СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отмечает, что во время военного положения никаких выборов в Украине, от парламентских до президентских, не не может происходить.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на национальный телемарафон

Прямая речь Данилова: "Я хочу подчеркнуть, что в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) должны четко понимать, что у нас есть своя Конституция и законы нашей страны, по которым мы должны жить. А эти ПАСЕ лучше бы занимались другими вещами, не допускали присутствия Российской Федерации у себя. Мы разберемся самостоятельно - согласно нашим законам и согласно нашей Конституции. Когда есть введение того состояния, в котором мы сегодня с вами находимся, никакие выборы происходить не могут. Точка".

Реклама:

Детали: Секретарь СНБО также высказал пожелание, чтобы представители ПАСЕ не указывали, как и что Украина должна делать.

Что предшествовало: В интервью "Европейской правде" президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс настаивал на необходимости проведения Украиной парламентских и президентских выборов даже при условии военного положения - украинская власть должна придумать, как ответить на этот вызов.

Он признает, что в Украине сейчас военное положение и конституция не позволяет проводить выборы в этих условиях. "Поэтому это вам надо решить этот вызов", - отметил Кокс.

ВИДЕО ДНЯ

"Это не наш вопрос - указывать, как это сделать, но конечно, Украина должна организовать свободные и честные выборы. Потому что это ваше обязательство по уставу Совета Европы. И конечно, вы это сделаете", - подчеркнул он.

Темы: ДаниловвиборыУкраинаВоенное положение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Данилов
ЗРК С-400 в Крыму уничтожили новой украинской ракетой – Данилов
Данилов уверяет, что изменения правил мобилизации не будет
Данилов: Контрнаступление идет тяжело, но каждый день есть продвижение
Последние новости
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
Все новости...
Реклама: