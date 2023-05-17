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Масованими повітряними атаками РФ намагається відтермінувати контрнаступ України – CNN

"Українська правда"Середа, 17 травня 2023, 01:58
Масованими повітряними атаками РФ намагається відтермінувати контрнаступ України – CNN
Російська ракета. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ ARMFLOT.RU

Росія почала здійснювати більш масштабні повітряні атаки на Україну, намагаючись змусити Київ відкласти контрнаступ.

Джерело: CNN з посиланням на офіційного представника США, обізнаного із ситуацією

Деталі: Співрозмовник видання розповів, що Росія витрачає більше боєприпасів, ніж зазвичай, намагаючись збити з пантелику українську протиповітряну оборону.

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За словами американського посадовця, РФ здійснила масштабніші повітряні атаки одночасно з кількох напрямків, націлившись на центри управління в Києві та інші важливі об’єкти, ймовірно, намагаючись змусити Україну відкласти свій довгоочікуваний контрнаступ. 

Зазначається, що Україна змогла витримати атаки, перехопивши великий відсоток ракет і безпілотників за допомогою ешелонованої протиповітряної оборони, наданої західними партнерами.

За словами джерела CNN, масовані російські атаки можуть навіть піти на користь Україні, оскільки РФ активніше використовує обмежені запаси високоточних ракет.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: За даними CNN, ракетний удар РФ по Україні в ніч проти вівторка не призвів до знищення системи протиракетної оборони Patriot, як про це заявило російське Міністерство оборони.

Теми: УкраїнаРосіяСШАППО
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