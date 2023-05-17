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Массированными воздушными атаками РФ пытается отсрочить контрнаступление Украины – CNN

"Украинская правда"Среда, 17 мая 2023, 01:58
Массированными воздушными атаками РФ пытается отсрочить контрнаступление Украины – CNN
РОССИЙСКАЯ РАКЕТА. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА ARMFLOT.RU

Россия начала осуществлять более масштабные воздушные атаки на Украину, пытаясь заставить Киев отложить контрнаступление.

Источник: CNN со ссылкой на официального представителя США, знакомого с ситуацией

Детали: Собеседник издания рассказал, что Россия тратит больше боеприпасов, чем обычно, пытаясь сбить с толку украинскую противовоздушную оборону.

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По словам американского чиновника, РФ осуществила масштабные воздушные атаки одновременно с нескольких направлений, нацелившись на центры управления в Киеве и другие важные объекты, вероятно, пытаясь заставить Украину отложить свое долгожданное контрнаступление.

Отмечается, что Украина смогла выдержать атаки, перехватив большой процент ракет и беспилотников с помощью эшелонированной противовоздушной обороны, предоставленной западными партнерами.

По словам источника CNN, массированные российские атаки могут даже пойти на пользу Украине, поскольку РФ активнее использует ограниченные запасы высокоточных ракет.

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Напомним: По данным CNN, ракетный удар РФ по Украине в ночь на вторник не привел к уничтожению системы противоракетной обороны Patriot, как об этом заявило российское Министерство обороны.

Темы: УкраинаРосcияСШАПВО
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