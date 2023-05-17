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Наслідки обстрілу Миколаєва: пошкоджено автосалон, ТЦ, промислові і приватні будівлі

"Українська правда"Середа, 17 травня 2023, 07:59
Наслідки обстрілу Миколаєва: пошкоджено автосалон, ТЦ, промислові і приватні будівлі
Руйнування у Миколаєві. Фото: "Суспільне"

Внаслідок ракетної атаки на Миколаїв ввечері 16 травня пошкоджено автосалон, торговельний центр, промислову інфраструктуру і приватні будинки, попередньо постраждала одна людина.

Джерела: начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram, Головне управління ДСНС України у Миколаївській області у Facebook, "Суспільне" у Telegram

Пряма мова Кіма: "16 травня о 23:08 Миколаїв зазнав ворожого ракетного удару, внаслідок чого сталось часткове руйнування торговельного центру та автосалону. На цих об’єктах рятувальниками були оперативно ліквідовані пожежі.

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Вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки та магазини. Окрім цього, зафіксовано влучання по об’єкту промислової інфраструктури.

Наразі відомо про одну постраждалу людину".

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Деталі: У ДСНС уточнили, що до ліквідації наслідків ворожих обстрілів у Миколаєві залучалося 13 одиниць спецтехніки та 64 рятувальники.

 

Ранкові фотографії руйнувань у місті оприлюднило "Суспільне".

Передісторія:

  • Ввечері 16 травня російські окупанти вдарили по Миколаєву, у місті спалахнули пожежі, постраждала жінка.
  • Віталій Кім показав "військову ціль" у Миколаєві, в яку влучили росіяни. Судячи з фото, пошкоджено супермаркет.
  • Російські окупанти завдали ударів по місту двома крилатими ракетами "Калібр".

Теми: Миколаївобстріл
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