Наслідки обстрілу Миколаєва: пошкоджено автосалон, ТЦ, промислові і приватні будівлі

Внаслідок ракетної атаки на Миколаїв ввечері 16 травня пошкоджено автосалон, торговельний центр, промислову інфраструктуру і приватні будинки, попередньо постраждала одна людина.

Джерела: начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram, Головне управління ДСНС України у Миколаївській області у Facebook, "Суспільне" у Telegram

Пряма мова Кіма: "16 травня о 23:08 Миколаїв зазнав ворожого ракетного удару, внаслідок чого сталось часткове руйнування торговельного центру та автосалону. На цих об’єктах рятувальниками були оперативно ліквідовані пожежі.

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Вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки та магазини. Окрім цього, зафіксовано влучання по об’єкту промислової інфраструктури.

Наразі відомо про одну постраждалу людину".

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Деталі: У ДСНС уточнили, що до ліквідації наслідків ворожих обстрілів у Миколаєві залучалося 13 одиниць спецтехніки та 64 рятувальники.

Ранкові фотографії руйнувань у місті оприлюднило "Суспільне".

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