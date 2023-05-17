Наслідки обстрілу Миколаєва: пошкоджено автосалон, ТЦ, промислові і приватні будівлі
Внаслідок ракетної атаки на Миколаїв ввечері 16 травня пошкоджено автосалон, торговельний центр, промислову інфраструктуру і приватні будинки, попередньо постраждала одна людина.
Джерела: начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram, Головне управління ДСНС України у Миколаївській області у Facebook, "Суспільне" у Telegram
Пряма мова Кіма: "16 травня о 23:08 Миколаїв зазнав ворожого ракетного удару, внаслідок чого сталось часткове руйнування торговельного центру та автосалону. На цих об’єктах рятувальниками були оперативно ліквідовані пожежі.
Вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки та магазини. Окрім цього, зафіксовано влучання по об’єкту промислової інфраструктури.
Наразі відомо про одну постраждалу людину".
Деталі: У ДСНС уточнили, що до ліквідації наслідків ворожих обстрілів у Миколаєві залучалося 13 одиниць спецтехніки та 64 рятувальники.
Ранкові фотографії руйнувань у місті оприлюднило "Суспільне".
Передісторія:
- Ввечері 16 травня російські окупанти вдарили по Миколаєву, у місті спалахнули пожежі, постраждала жінка.
- Віталій Кім показав "військову ціль" у Миколаєві, в яку влучили росіяни. Судячи з фото, пошкоджено супермаркет.
- Російські окупанти завдали ударів по місту двома крилатими ракетами "Калібр".