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Последствия обстрела Николаева: повреждены автосалон, ТЦ, промышленные и частные здания

"Украинская правда"Среда, 17 мая 2023, 07:59
Последствия обстрела Николаева: повреждены автосалон, ТЦ, промышленные и частные здания
Разрушения в Николаеве. Фото: "Суспільне"

В результате ракетной атаки на Николаев вечером 16 мая повреждены автосалон, торговый центр, промышленная инфраструктура и частные дома, предварительно пострадал один человек.

Источники: начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram, Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области в Facebook, "Суспільне" в Telegram

Прямая речь Кима: "16 мая в 23:08 Николаев подвергся вражескому ракетному удару, в результате чего произошло частичное разрушение торгового центра и автосалона. На этих объектах спасателями были оперативно ликвидированы пожары.

Взрывной волной повреждены частные дома и магазины. Кроме этого, зафиксировано попадание по объекту промышленной инфраструктуры.

На данный момент известно об одном пострадавшем человеке".

Детали: В ГСЧС уточнили, что к ликвидации последствий вражеских обстрелов в Николаеве привлекалось 13 единиц спецтехники и 64 спасателя.

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Утренние фотографии разрушений в городе обнародовало "Суспільне".

Предыстория:

  • Вечером16 мая российские оккупанты ударили по Николаеву, в городе вспыхнули пожары, пострадала женщина.
  • Виталий Ким показал "военную цель" в Николаеве, в которую попали россияне. Судя по фото, поврежден супермаркет.
  • Российские оккупанты нанесли удары по городу двумя крылатыми ракетами "Калибр".

Темы: Николаевобстрел
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