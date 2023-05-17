Последствия обстрела Николаева: повреждены автосалон, ТЦ, промышленные и частные здания

В результате ракетной атаки на Николаев вечером 16 мая повреждены автосалон, торговый центр, промышленная инфраструктура и частные дома, предварительно пострадал один человек.

Источники: начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram, Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области в Facebook, "Суспільне" в Telegram

Прямая речь Кима: "16 мая в 23:08 Николаев подвергся вражескому ракетному удару, в результате чего произошло частичное разрушение торгового центра и автосалона. На этих объектах спасателями были оперативно ликвидированы пожары.

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Взрывной волной повреждены частные дома и магазины. Кроме этого, зафиксировано попадание по объекту промышленной инфраструктуры.

На данный момент известно об одном пострадавшем человеке".

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Детали: В ГСЧС уточнили, что к ликвидации последствий вражеских обстрелов в Николаеве привлекалось 13 единиц спецтехники и 64 спасателя.

Утренние фотографии разрушений в городе обнародовало "Суспільне".

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