Последствия обстрела Николаева: повреждены автосалон, ТЦ, промышленные и частные здания
В результате ракетной атаки на Николаев вечером 16 мая повреждены автосалон, торговый центр, промышленная инфраструктура и частные дома, предварительно пострадал один человек.
Источники: начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram, Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области в Facebook, "Суспільне" в Telegram
Прямая речь Кима: "16 мая в 23:08 Николаев подвергся вражескому ракетному удару, в результате чего произошло частичное разрушение торгового центра и автосалона. На этих объектах спасателями были оперативно ликвидированы пожары.
Взрывной волной повреждены частные дома и магазины. Кроме этого, зафиксировано попадание по объекту промышленной инфраструктуры.
На данный момент известно об одном пострадавшем человеке".
Детали: В ГСЧС уточнили, что к ликвидации последствий вражеских обстрелов в Николаеве привлекалось 13 единиц спецтехники и 64 спасателя.
Утренние фотографии разрушений в городе обнародовало "Суспільне".
Предыстория:
- Вечером16 мая российские оккупанты ударили по Николаеву, в городе вспыхнули пожары, пострадала женщина.
- Виталий Ким показал "военную цель" в Николаеве, в которую попали россияне. Судя по фото, поврежден супермаркет.
- Российские оккупанты нанесли удары по городу двумя крылатыми ракетами "Калибр".