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Українці відвоювали ще пів кілометра на бахмутському напрямку – Череватий

Євген КізіловСереда, 17 травня 2023, 15:59
Українці відвоювали ще пів кілометра на бахмутському напрямку – Череватий
фото ЗСУ

Українські захисники просунулися на бахмутському напрямку вперед на відстань до 500 метрів.

Джерело: речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі телеканалу "FreeДом", передає Інтерфакс-Україна

Деталі: За його словами, минула доба не стала винятком в успіхах українських сил: вдалося просунутися на різних ділянках бахмутського напрямку до 500 метрів, звільняючи українську територію.

Пряма мова: "456 разів ворог обстріляв із різних калібрів і різних типів артилерії та РСЗВ наші позиції, тим самим підтвердивши, що ні про який "снарядний голод" не може бути й мови, на жаль. 25 бойових зіткнень відбулося на цьому напрямку і 12 авіанальотів. 107 окупантів знищено, 153 дістали поранення".

Більше деталей: Крім того, продовжив Череватий, було знищено бронетехніку противника: бойову машину піхоти, бойову машину десанту, 6 гармат Д-30, дві станції радіоелектронної боротьби, 3 безпілотні літальні апарати (2 "Орлан-10" і 1 Zala) і 4 дрони-камікадзе.

Череватий підтвердив слова командувача Сухопутних військ Олександра Сирського про те, що бойовики "ПВК Вагнер" "залізли в Бахмут, як щури в мишоловку". За його словами, окупанти розуміють, що вже нічого не можуть змінити, але не полишають спроб взяти місто.

Пряма мова: "І водночас розуміють, що поступово ініціатива переходить до нас. Не маючи великої кількості резервів, не маючи переваги в техніці та особовому складі над ворогом, тим не менш, ми б'ємо його, проводимо вдалу оборонну операцію і час від часу атакуємо ворога на флангах".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на бахмутському напрямку захисники звільнили майже 20 квадратних кілометрів, а в самому місті тривають запеклі бої – там ворог дещо просувається.

Теми: Бахмутвійна
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