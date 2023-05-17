Украинцы отвоевали еще полкилометра на бахмутском направлении – Череватый

Украинские защитники продвинулись на бахмутском направлении вперед на расстояние до 500 метров.

Источник: спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телеканала "FreeДом", передает Интерфакс-Украина

Детали: По его словам, прошедшие сутки не стали исключением в успехах украинских сил: удалось продвинуться на разных участках бахмутского направления до 500 метров, освобождая украинскую территорию.

Прямая речь: "456 раз враг обстрелял из разных калибров и разных типов артиллерии и РСЗО наши позиции, тем самым подтвердив, что ни о каком "снарядном голоде" не может быть и речи, к сожалению. 25 боестолкновений произошло на этом направлении и 12 авианалетов. 107 оккупантов уничтожены, 153 получили ранения".

Больше деталей: Кроме того, продолжил Череватый, была уничтожена бронетехника противника: боевая машина пехоты, боевая машина десанта, 6 пушек Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы, 3 беспилотных летательных аппарата (2 "Орлан-10" и 1 Zala) и 4 дрона-камикадзе.

Череватый подтвердил слова командующего Сухопутными войсками Александра Сырского о том, что боевики "ЧВК Вагнер" "залезли в Бахмут, как крысы в мышеловку". По его словам, оккупанты понимают, что уже ничего не могут изменить, но не оставляют попыток взять город.

Прямая речь: "И в то же время понимают, что постепенно инициатива переходит к нам. Не имея большого количества резервов, не имея перевеса в технике и личном составе над врагом, тем не менее, мы бьем его, проводим удачную оборонную операцию и время от времени атакуем врага на флангах".

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Напомним: Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на бахмутском направлении защитники освободили почти 20 квадратных километров, а в самом городе идут ожесточенные бои - там враг несколько продвигается.