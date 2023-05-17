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CNN: ЗРК Patriot має "незначні" ушкодження, інспектори США його обстежили

"Європейська правда"Середа, 17 травня 2023, 17:41

Американська сторона у вівторок скерувала інспекторів для перевірки зенітно-ракетного комплексу Patriot, який міг зазнати ушкоджень після ракетного обстрілу Росії.

Про це з посиланням на трьох американських посадовців у середу повідомив телеканал CNN, пише "Європейська правда".

За даними джерел CNN, пошкодження системи ППО Patriot після російської ракетної атаки під Києвом є "мінімальними" або й "незначними". Сама система продовжує функціонувати, причому неушкодженим залишився її радар – один із найважливіших елементів.

Ще не встановлено, як саме зазнав ушкодження Patriot – уламками російської ракети, що була збита, чи безпосереднім її влучанням. Офіційно Київ заявляв, що збив усі ракети, які Росія запустила під час останньої атаки.

Раніше CNN і Reuters із посиланням на джерела повідомили про пошкодження ЗРК Patriot під час російської атаки в ніч проти вівторка. Україна й США почали обговорювати, як найкраще полагодити систему.

За даними джерел CNN, ушкодження, ймовірно, можна буде полагодити на місці без необхідності вивезення установки до США.

Patriot вважається однією з найсучасніших систем протиповітряної оборони США, в тому числі проти літаків, крилатих і балістичних ракет. До її складу зазвичай входять пускові установки разом з радарами та іншими допоміжними засобами.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, РФ вже атакувала американську систему ППО гіперзвуковими ракетами, зокрема 4 травня, але невдало. Натомість українські військові, як підтвердив Пентагон, перехопили ракету за допомогою системи Patriot.

Теми: СШАзброяРосія
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