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CNN: ЗРК Patriot имеет "незначительные" повреждения, инспекторы США его обследовали

"Европейская правда"Среда, 17 мая 2023, 17:41

Американская сторона во вторник направила инспекторов для проверки зенитно-ракетного комплекса Patriot, который мог получить повреждения после ракетного обстрела России.

Об этом со ссылкой на трех американских чиновников в среду сообщил телеканал CNN, пишет "Европейская правда".

По данным источников CNN, повреждения системы ПВО Patriot после российской ракетной атаки под Киевом являются "минимальными" или "незначительными". Сама система при этом продолжает функционировать, причем неповрежденным остался ее радар – один из важнейших элементов.

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Еще не установлено, как именно получил повреждения Patriot – обломками сбитой российской ракеты или непосредственным ее попаданием. Официально Киев заявлял, что сбил все ракеты, которые Россия запустила во время последней атаки.

Ранее CNN и Reuters со ссылкой на источники сообщили о повреждении ЗРК Patriot во время российской атаки в ночь на вторник. Украина и США начали обсуждать, как лучше всего починить систему.

По данным источников CNN, повреждения, вероятно, можно будет починить на месте без необходимости вывоза установки в США.

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Patriot считается одной из самых современных систем противовоздушной обороны США, в том числе против самолетов, крылатых и баллистических ракет. В ее состав обычно входят пусковые установки вместе с радарами и другими вспомогательными средствами. Что именно повредили россияне, неизвестно.

Как известно, РФ уже атаковала американскую систему ПВО гиперзвуковыми ракетами, в частности 4 мая, но неудачно. Украинские военные, как подтвердил Пентагон, перехватили ракету с помощью системы Patriot.

Темы: СШАоружиеРосcия
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