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"*обнутий": САП почала розслідування через витік інформації у справі голови ВС

Альона Мазуренко Четвер, 18 травня 2023, 13:47
*обнутий: САП почала розслідування через витік інформації у справі голови ВС
ВСЕВОЛОД КНЯЗЄВ. ФОТО: SUD.UA

Антикорупційна прокуратура почала розслідувати витік інформації у справі щодо злочинної групи, причетної до колишнього глави Верховного Суду Всеволода Князєва, де вони обговорювали кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Джерело: спеціалізована антикорупційна прокуратура, поінформований співрозмовник УП в САП

Дослівно САП: "Прокурором САП ініційовано розслідування кримінального провадження за фактом розголошення даних, що становлять таємницю досудового розслідування, у справі стосовно колишнього Голови Верховного Суду та його спільника, викритих на одержанні неправомірної вигоди".

Деталі: Джерело УП в САП підтвердило, що йдеться про опубліковані 17 травня записи щодо кандидатів в члени ВККС. 

У САП повідомляють, що ці матеріали вилучили під час обшуків у кабінеті колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, якого вважають, за даними УП, організатором злочинної групи, яка намагалась впливати на судову владу в Україні.

За даними слідства, злочинна група обговорювала конкурс щодо членів ВККС, визначала бажаних кандидатів. Буквально ставила "плюси" й "мінуси" на списках з іменами. Зокрема, біля одного із прізвищ написано: "*обнутий".

 
Джерела в САП підтвердили УП, що йдеться саме про цей витік інформації
фото: ТГ Спілка мертвих юристів

Відомості внесуть у ЄРДР 18 травня. Правова кваліфікація – ч.3 ст.387 ККУ (розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування).

ВІДЕО ДНЯ

Злочин карається обмеженням волі на строк від 3 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Досудове розслідування доручили НАБУ.

Разом з тим, в САП обіцяють поділитися інформацією щодо конкурсу з обрання членів ВККС у відповідь на запит ВРП. Повідомляється, що в САП уже отримали відповідний запит і він перебуває на опрацюванні.

ВККС – це орган, який формує суддівський корпус, відбирає кандидатів на мантію, проводить їхню оцінку. Ця Комісія була розпущена в рамках реформи Зеленського, і зараз вона формується наново. У травні саме мали завершитись співбесіди з тими кандидатами, які дійшли до фіналу. 

Знати більше: "Чорний день в історії суду". Що відомо про справу голови Верховного Суду Князєва

Передісторія:

  • 15 травня детективи НАБУ затримали голову українського Верховного суду Всеволода Князєва нібито при отриманні хабара у майже 3 млн доларів ($2,7 млн) і провели обшуки в інших суддів ВС.
  • Вища рада правосуддя дала дозвіл на тримання під вартою ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного в хабарництві, задовольнивши клопотання САП.

Теми: Антикорупційна прокуратураКнязєв ВсеволодВерховний судкорупція
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