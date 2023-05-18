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Князєв заявив, що зберігав чужі гроші. ВРП погодилася на його арешт

"Українська правда"Четвер, 18 травня 2023, 14:09
Князєв заявив, що зберігав чужі гроші. ВРП погодилася на його арешт
Засідання ВРП за участю Всеволода Князеєва, 18.05.2023, скриншот

Вища рада правосуддя дала дозвіл на тримання під вартою колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного в хабарництві, задовольнивши клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

Джерело: Центр протидії корупції

Деталі: За згоду на тримання під вартою Князєва проголосували 14 членів ВРП.

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Тепер САП має можливість подати клопотання до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Під час засідання ВРП звернули увагу на пояснення Князєва щодо грошей, що були вилучені у його кабінеті.

Князєв повідомив, що його кабінет не є режимно-секретним об'єктом і що туди може прийти фактично будь-хто. 

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"До мене на зберігання приносили гроші різні особи, навіть судді Верховного Суду. У мене в кабінеті вони просто зберігались", – заявив він.

Передісторія: 

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Теми: Князєв ВсеволодВерховний судхабарВРП
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