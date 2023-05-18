Князєв заявив, що зберігав чужі гроші. ВРП погодилася на його арешт

Вища рада правосуддя дала дозвіл на тримання під вартою колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного в хабарництві, задовольнивши клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Джерело: Центр протидії корупції

Деталі: За згоду на тримання під вартою Князєва проголосували 14 членів ВРП.

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Тепер САП має можливість подати клопотання до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Під час засідання ВРП звернули увагу на пояснення Князєва щодо грошей, що були вилучені у його кабінеті.

Князєв повідомив, що його кабінет не є режимно-секретним об'єктом і що туди може прийти фактично будь-хто.

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"До мене на зберігання приносили гроші різні особи, навіть судді Верховного Суду. У мене в кабінеті вони просто зберігались", – заявив він.

Передісторія:

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