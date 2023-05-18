Князєв заявив, що зберігав чужі гроші. ВРП погодилася на його арешт
Вища рада правосуддя дала дозвіл на тримання під вартою колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного в хабарництві, задовольнивши клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Джерело: Центр протидії корупції
Деталі: За згоду на тримання під вартою Князєва проголосували 14 членів ВРП.
Тепер САП має можливість подати клопотання до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
Під час засідання ВРП звернули увагу на пояснення Князєва щодо грошей, що були вилучені у його кабінеті.
Князєв повідомив, що його кабінет не є режимно-секретним об'єктом і що туди може прийти фактично будь-хто.
"До мене на зберігання приносили гроші різні особи, навіть судді Верховного Суду. У мене в кабінеті вони просто зберігались", – заявив він.
Передісторія:
- 15 травня детективи НАБУ затримали голову Верховного Суду Всеволода Князєва при отриманні другої частини хабара, загальна сума якого становила близько 2,7 млн доларів. ZN.UA повідомило, що Князєв отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь бізнесмена Костянтина Жеваго.
- Директор НАБУ Семен Кривонос розповів деталі справи і підтвердив, що власник групи "Фінанси і кредит" причетний до неї.
- Костянтин Жеваго свою причетність до справи заперечив.
- НАБУ оприлюднило частину аудіодоказів у справі Князєва про хабар.
- НАБУ також отримало інформацію, що члени "злочинного угруповання" за участю Князєва намагалися здійснити вплив на процес обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). САП почала розслідувати витік інформації з цього приводу.
- 16 травня Всеволоду Князєву та його спільнику адвокату Олегу Горецькому оголосили підозру в отриманні хабара.
- 16 травня пленум Верховного суду висловив недовіру Всеволоду Князєву – той втратив посаду голови Верховного суду, але не статус судді.
- Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав затримання Князєва законним.
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