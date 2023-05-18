"*обнутый": САП начала расследование из-за утечки информации по делу главы ВС
Антикоррупционная прокуратура начала расследовать утечку информации по делу о преступной группе, причастной к бывшему главе Верховного Суда Всеволоду Князеву, где они обсуждали кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей.
Источник: специализированная антикоррупционная прокуратура, информированный собеседник УП в САП
Дословно САП: "Прокурором САП инициировано расследование уголовного производства по факту разглашения данных, составляющих тайну досудебного расследования, по делу в отношении бывшего председателя Верховного Суда и его сообщника, уличенных в получении неправомерной выгоды".
Детали: Источник УП в САП подтвердил, что речь идет об опубликованных 17 мая записях относительно кандидатов в члены ВККС.
В САП сообщают, что эти материалы изъяли во время обысков в кабинете бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева, которого считают, по данным УП, организатором преступной группы, которая пыталась влиять на судебную власть в Украине.
По данным следствия, преступная группа обсуждала конкурс в отношении членов ВККС, определяла желаемых кандидатов. Буквально ставила "плюсы" и "минусы" на списках с именами. В частности, возле одной из фамилий написано: "*обнутый".
Сведения внесут в ЕРДР 18 мая. Правовая квалификация - ч.3 ст.387 УК (разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования).
Преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Досудебное расследование поручили НАБУ.
Вместе с тем, в САП обещают поделиться информацией о конкурсе по избранию членов ВККС в ответ на запрос ВСП. Сообщается, что в САП уже получили соответствующий запрос и он находится на обработке.
ВККС - это орган, который формирует судейский корпус, отбирает кандидатов на мантию, проводит их оценку. Эта Комиссия была распущена в рамках реформы президента Владимира Зеленского, и сейчас она формируется заново. В мае как раз должны были завершиться собеседования с теми кандидатами, которые дошли до финала.
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Предыстория:
- 15 мая детективы НАБУ задержали главу украинского Верховного суда Всеволода Князева якобы при получении взятки в почти 3 млн долларов ($2,7 млн) и провели обыски у других судей ВС.
- Высший совет правосудия дал разрешение на содержание под стражей экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева, подозреваемого во взяточничестве, удовлетворив ходатайство САП.