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"*обнутый": САП начала расследование из-за утечки информации по делу главы ВС

Алена МазуренкоЧетверг, 18 мая 2023, 13:47
*обнутый: САП начала расследование из-за утечки информации по делу главы ВС
ВСЕВОЛОД КНЯЗЕВ. ФОТО: SUD.UA

Антикоррупционная прокуратура начала расследовать утечку информации по делу о преступной группе, причастной к бывшему главе Верховного Суда Всеволоду Князеву, где они обсуждали кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей.

Источник: специализированная антикоррупционная прокуратура, информированный собеседник УП в САП

Дословно САП: "Прокурором САП инициировано расследование уголовного производства по факту разглашения данных, составляющих тайну досудебного расследования, по делу в отношении бывшего председателя Верховного Суда и его сообщника, уличенных в получении неправомерной выгоды".

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Детали: Источник УП в САП подтвердил, что речь идет об опубликованных 17 мая записях относительно кандидатов в члены ВККС.

В САП сообщают, что эти материалы изъяли во время обысков в кабинете бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева, которого считают, по данным УП, организатором преступной группы, которая пыталась влиять на судебную власть в Украине.

По данным следствия, преступная группа обсуждала конкурс в отношении членов ВККС, определяла желаемых кандидатов. Буквально ставила "плюсы" и "минусы" на списках с именами. В частности, возле одной из фамилий написано: "*обнутый".

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Источники в САП подтвердили УП, что речь идет именно об этой утечке информации
ФОТО: ТГ СОЮЗ МЕРТВЫХ ЮРИСТОВ

Сведения внесут в ЕРДР 18 мая. Правовая квалификация - ч.3 ст.387 УК (разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования).

Преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Досудебное расследование поручили НАБУ.

Вместе с тем, в САП обещают поделиться информацией о конкурсе по избранию членов ВККС в ответ на запрос ВСП. Сообщается, что в САП уже получили соответствующий запрос и он находится на обработке.

ВККС - это орган, который формирует судейский корпус, отбирает кандидатов на мантию, проводит их оценку. Эта Комиссия была распущена в рамках реформы президента Владимира Зеленского, и сейчас она формируется заново. В мае как раз должны были завершиться собеседования с теми кандидатами, которые дошли до финала.

Узнать больше: "Черный день в истории суда". Что известно о деле председателя Верховного Суда Князева

Предыстория:

  • 15 мая детективы НАБУ задержали главу украинского Верховного суда Всеволода Князева якобы при получении взятки в почти 3 млн долларов ($2,7 млн) и провели обыски у других судей ВС.
  • Высший совет правосудия дал разрешение на содержание под стражей экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева, подозреваемого во взяточничестве, удовлетворив ходатайство САП.

Темы: Антикоррупционная прокуратураКнязев ВсеволодВерховный судкоррупция
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