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ЗСУ контролюють південно-західну частину Бахмута і місцями просуваються – Маляр

Євген КізіловЧетвер, 18 травня 2023, 19:31
ЗСУ контролюють південно-західну частину Бахмута і місцями просуваються – Маляр
фото зсу

Станом на зараз українські війська контролюють південно-західну частину Бахмута і просуваються вперед на окремих ділянках околиць міста.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Деталі: За її словами, росіяни стягнули в Бахмут більшу частину своїх резервів та значно посилили угруповання. У четвер весь день ворог атакував, але всі атаки відбиті.

На північних околицях міста ворог теж атакував, і теж атаки відбиті. На окремих ділянках є просування українських військ на пів кілометра.

Маляр розповіла також, що в передмісті Бахмута на півдні протягом дня теж ішли запеклі бої. Противник переходив у наступ та намагався повернути втрачені території, але зазнав втрат та не зміг виконати свої задачі. На окремих ділянках українські війська просунулись на один кілометр.

Вона наголосила, що військові задачі оборона Бахмута та передмістя виконує. Наразі Україна виграє час для певних запланованих дій.

Крім того, Маляр повідомила, що командування ОСУВ "Хортиця", в зоні відповідальності якого бахмутський напрямок, тримає ситуацію під контролем.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Одна з бригад Сухопутних військ повідомила про прорив на західних околицях Бахмута - захисники просунулися на два кілометри в ширину і на 700 метрів у глибину.

Теми: Бахмутвійна
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