Третя ОШБ прорвалась на околицях Бахмута – це плацдарм для подальшого контрнаступу
3-я окрема штурмова бригада у складі Сухопутних військ ЗСУ повідомила про прорив на західних околицях Бахмута - захисники просунулися на 2000 м в ширину і на 700 м в глибину.
Джерело: 3-я окрема штурмова бригада
Дослівно: "Третя штурмова провела наступальні дії на західних околицях Бахмута, створивши плацдарм для подальшого контрнаступу.
Ширина смуги прориву склала 2000 м, а глибина – 700 м".
Деталі: За оцінкою захисників, попередньо, у ворога щонайменше 50 "200-х" та до сотні "300-х".
Ще 4 росіян потрапили у полоні.
Також ліквідовано резерви окупантів на даному напрямку, зокрема декілька російських складів БК.
Повідомляється, що успішні штурмові дії виконали бійці 1-го штурмового та 1-го механізованого батальйонів.
Що було раніше: 3-тя штурмова бригада виконує бойові завдання на фронті у складі Тактичної групи "А".
Це угрупування, основу якого складають бійці Третьої окремої штурмової бригади. Також в ТГр "А" входять інші спецпідрозділи ЗСУ. Командир групи — Андрій Білецький.
Вже декілька місяців поспіль особовий склад формування разом нищить ворога на передовій у Бахмуті.
Нагадаємо:
- Оборонці України просунулися вперед на бахмутському напрямку на відстань від 150 до 1700 метрів за добу, знищивши у боях 130 окупантів та взявши у полон 4.
- Станом на 15 травня українські сили оборони за останні дві доби просунулися на флангах навколо Бахмута на відстань від 350 м до 2 км у деяких місцях, повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.
- Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на бахмутському напрямку захисники звільнили майже 20 квадратних кілометрів, а в самому місті тривають запеклі бої – там ворог дещо просувається.
Знати більше: "Я б повірив, що Бахмут – це фортеця, якби цю фортецю будували", – ротний 3-ої штурмової Фока