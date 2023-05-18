Третя ОШБ прорвалась на околицях Бахмута – це плацдарм для подальшого контрнаступу

3-я окрема штурмова бригада у складі Сухопутних військ ЗСУ повідомила про прорив на західних околицях Бахмута - захисники просунулися на 2000 м в ширину і на 700 м в глибину.

Джерело: 3-я окрема штурмова бригада

Дослівно: "Третя штурмова провела наступальні дії на західних околицях Бахмута, створивши плацдарм для подальшого контрнаступу.

Ширина смуги прориву склала 2000 м, а глибина – 700 м".

Деталі: За оцінкою захисників, попередньо, у ворога щонайменше 50 "200-х" та до сотні "300-х".

Ще 4 росіян потрапили у полоні.

Також ліквідовано резерви окупантів на даному напрямку, зокрема декілька російських складів БК.

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Повідомляється, що успішні штурмові дії виконали бійці 1-го штурмового та 1-го механізованого батальйонів.

Що було раніше: 3-тя штурмова бригада виконує бойові завдання на фронті у складі Тактичної групи "А".

Це угрупування, основу якого складають бійці Третьої окремої штурмової бригади. Також в ТГр "А" входять інші спецпідрозділи ЗСУ. Командир групи — Андрій Білецький.

Вже декілька місяців поспіль особовий склад формування разом нищить ворога на передовій у Бахмуті.

Нагадаємо:

Оборонці України просунулися вперед на бахмутському напрямку на відстань від 150 до 1700 метрів за добу, знищивши у боях 130 окупантів та взявши у полон 4.

Станом на 15 травня українські сили оборони за останні дві доби просунулися на флангах навколо Бахмута на відстань від 350 м до 2 км у деяких місцях, повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на бахмутському напрямку захисники звільнили майже 20 квадратних кілометрів, а в самому місті тривають запеклі бої – там ворог дещо просувається.

Знати більше: "Я б повірив, що Бахмут – це фортеця, якби цю фортецю будували", – ротний 3-ої штурмової Фока